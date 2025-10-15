Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Photo: © photonews

Sam De Grand, défenseur de Lommel SK, a choisi de représenter les Pays-Bas plutôt que la Belgique. Il a fait ses débuts avec le Jong Oranje face à la Lituanie.

Sam De Grand avait déménagé en Belgique quand il était enfant avec ses parents. Il y a grandi et a joué pour OH Louvain, Anderlecht et Genk. Mais il se sent plus proche des Pays-Bas et veut y continuer sa carrière.
Pour ses débuts avec les Espoirs néerlandais, De Grand a confié avoir "plutôt bien joué". Il connaissait quelques coéquipiers, mais a dû s’adapter à une nouvelle équipe et à un environnement différent.

Les Pays-Bas et pas la Belgique

Le défenseur affirme qu’il ne souhaite pas jouer pour la Belgique. "Ils m’ont contacté plusieurs fois, mais ce n’est pas ce que je veux. Je veux jouer pour les Pays-Bas", a-t-il déclaré à ESPN. Il ne possède pas la double nationalité, le seul moyen était de le naturaliser.

Le sélectionneur Michael Reiziger lui a donné sa chance, après avoir effectué pas moins de onze changements par rapport au précédent match contre les Espoirs de Bosnie-Herzégovine.

De Grand espère obtenir d’autres opportunités avec Jong Oranje et continuer à progresser. Son choix est surprenant pour un joueur qui a grandi en Belgique, mais qui assume son attachement à son pays natal.

