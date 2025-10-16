Alexis Saelemaekers bientôt de retour ? On en sait désormais plus sur sa blessure

Obligé de déclarer forfait pour le deuxième match de la trêve d'octobre des Diables Rouges, Alexis Saelemaekers pourrait déjà bientôt être de retour.

Blessé au muscle fléchisseur de la jambe droite, sa blessure serait moins grave que prévu selon le journaliste italien Antonio Vitiello. Les examens, initialement prévus pour la semaine prochaine, auront lieu plus tôt, précise également le journaliste de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin.

Il s’est entraîné individuellement ce jeudi. Sa récupération se poursuit de manière positive. Une bonne nouvelle pour celui dont on craignait qu’il ne manque plusieurs semaines de compétition.

Déjà de retour ce weekend ?

Le Diable Rouge pourrait déjà être de retour face à la Fiorentina ce dimanche, mais il semble cependant plus probable qu’il revienne face à Pise vendredi prochain. Le joueur belge est devenu un élément clé de l’effectif de Massimiliano Allegri.

En ce début de saison, il a pris part à un total de huit rencontres toutes compétitions confondues sur huit possibles. Il a été titulaire dans chacune d’entre elles, ce qui témoigne de la confiance de son coach.

Il a pour le moment été décisif à trois reprises. Il a délivré deux assists et inscrit un but dans une rencontre importante face à Naples. Il avait ouvert le score en début de match face à Kevin De Bruyne et ses coéquipiers le 28 septembre dernier. Son équipe s’était finalement imposée 2-1. Au classement, les Milanais figurent à la troisième position après six journées. Seuls deux points les séparent du leader, Naples.