Ignoré par Rudi Garcia, Diego Moreira répond avec un grand match face au PSG

Pas repris par Rudi Garcia avec les Diables Rouges, Diego Moreira a répondu sur le terrain avec Strasbourg. Il a marqué et donné une passe décisive contre le PSG.

Déçu de ne pas avoir été retenu par Rudi Garcia avec les Diables Rouges, Diego Moreira avait confié vouloir "garder les pieds sur terre". L’ailier belge sait qu’il a tout pour rejoindre l’équipe A. Et ce vendredi, il l’a prouvé de la plus belle des manières.

Avec les Espoirs, il avait marqué les esprits en inscrivant un magnifique but contre le pays de Galles, une frappe du gauche en pleine lucarne. Son coach, Gill Swerts, était très fier de son joueur : "Il a été fantastique."

Buteur et passeur

Pour la 8e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait Strasbourg. Moreira et Mike Penders étaient titulaires. Bradley Barcola a ouvert la marque pour le PSG, sur une passe de Désiré Doué. Vingt minutes plus tard, un autre Doué s’est illustré : Guéla. Une passe décisive pour Joaquin Panichelli, 1-1.

Avant la pause, Moreira a fait parler son talent. Sur un lob signé Barco, il a pris à revers le gardien du PSG pour donner l’avantage à Strasbourg. Les Alsaciens menaient à la pause.

Au retour des vestiaires, l’ancien joueur de Chelsea a de nouveau brillé avec une passe millimétrée pour Panichelli, auteur du troisième but. Gonçalo Ramos a transformé son pénalty avant l'heure de jeu. Le petit jeune Senny Mayulu a remis les deux équipes à égalité à dix minutes de la fin.