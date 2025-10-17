Même Messi et Ronaldo n'ont pas osé : la décision de Lamine Yamal étonne les fans

Même Messi et Ronaldo n'ont pas osé : la décision de Lamine Yamal étonne les fans

Lamine Yamal, star du Barça, pourrait bientôt limiter ses autographes. Le joueur aurait signé un accord pour rendre sa signature plus rare... et plus chère.

Promis à un avenir exceptionnel, Lamine Yamal fait rêver les fans du FC Barcelone. Le jeune ailier, considéré comme l’un des plus grands talents du football, a terminé deuxième du dernier Ballon d’Or, juste derrière Ousmane Dembélé.

Adoré par les supporters du Barça, Yamal ne refusait pas d’autographe. Devant les stades, à la sortie des entraînements ou lors des événements, il prenait le temps de signer. Mais selon Mundo Deportivo, cette générosité pourrait prendre fin.

Fini les autographes

Le prodige espagnol aurait signé un accord avec une société spécialisée dans les produits dérivés. Son entourage lui aurait conseillé de limiter ses autographes afin de rendre sa signature plus rare, et plus précieuse.

Ceux qui voudront un souvenir de Yamal devront passer à la caisse. Un changement d’image surprenant pour un joueur de 18 ans. Encore un adolescent pour certains.

Des légendes comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’ont jamais fait payer leurs signatures. Une différence de génération ou simplement l’attrait du gain…

