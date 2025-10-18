🎥 La seconde de retard fatale : un Diablotin part à la faute contre le PSG

Le PSG et Strasbourg ont partagé au cours d'un match spectaculaire hier soir (3-3). Un penalty causé par Mike Penders a relancé les Parisiens.

Nous vous en parlions hier soir, Strasbourg a donné du fil à retordre au PSG sur la pelouse du Parc des Princes. Tout semblait pourtant rouler pour les Parisiens avec cette ouverture du score de Bradley Barcola. Mais les visiteurs ont répliqué.

Diego Moreira fait partie des joueurs qui ont renversé le cours de la rencontre, plantant un but et délivrant une passe décisive. Les Alsaciens ont même mené 1-3 chez le multiple champion en titre.

Mike Penders en retard sur Désiré Doué

Mais dix minutes après la reprise, un penalty a remis le PSG en selle. Quand le jeu court ne fonctionne pas, les hommes de Luis Enrique peuvent aussi allonger, ce qui a complètement pris de vitesse la défense alsacienne.

Parti en profondeur, Désiré Doué a parfaitement joué le coup et a poussé Mike Penders à la faute. Le jeune portier belge avait beau prétendre le contraire, son intervention dans les pieds de l'attaquant parisien était bel et bien fautive.





😬 | Aïe aïe aïe… Mike Penders provoque un penalty ! 🧤❌ #PSGRCSA pic.twitter.com/MEKLeNoCiC — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 17, 2025

Gonçalo Ramos ne s'est pas privé de réduire le score sur penalty. Une phase d'autant plus regrettable pour Strasbourg que le PSG a fini par égaliser. Mais il ne faut pas réduire le match de Penders à cela. Le Diablotin a sorti quelques beaux arrêts pour empêcher les Parisiens d'en marquer d'avantage.