🎥 Les premières tensions : Sébastien Pocognoli déjà confronté à un souci d'égo à Monaco

Frustré après son remplacement face à Angers, Ansu Fati a ignoré son entraîneur Sébastien Pocognoli.

Pour sa première sur le banc de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli espérait débuter son aventure par une victoire. En déplacement à Angers, le jeune coach belge voulait lancer une nouvelle dynamique.

Il a fallu attendre la 72e minute pour voir Monaco débloquer la situation. Balogun a armé une puissante frappe qui a trompé le gardien d'Angers. Le premier but sous l'ère Pocognoli.

Le scénario s’est assombri dans les dernières minutes. À force de reculer, Monaco a fini par craquer. Sidiki Chérif a égalisé, offrant à Angers un point mérité et frustrant pour les visiteurs.

Gérer les égos

Comme si ça ne suffisait pas, la tension est montée au moment des changements. Ansu Fati, remplacé par Takumi Minamino, était furieux. L’ancien joueur du Barça a regagné le banc la tête baissée, ignorant son entraîneur.





Pocognoli n’a rien laissé passer. Le regard dur, il a observé la scène, clairement agacé. Le coach belge devra gérer certains égos, à Monaco les stars sont plus capricieuse qu'à l'Union.