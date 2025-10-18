Baptême du feu mitigé pour Sébastien Pocognoli mais déjà un coaching gagnant

Chafik Ouassal
| Commentaire
Baptême du feu mitigé pour Sébastien Pocognoli mais déjà un coaching gagnant
Photo: AS Monaco

L'ancien coach de l'Union défiait le SCO d'Angers avec son nouveau club, pour sa toute première officielle sur son nouveau banc.

Le nouveau chapitre de l'AS Monaco sous les ordres de Sébastien Pocognoli s'est soldé par un nul en déplacement à Angers. Le Belge héritait d'un effectif miné par les blessures et d'une équipe qui restait sur deux matches sans victoires.

La première période se soldait sans but. Solide en défense, l'ASM résistait bien au début de match d'Angers qui mettait la pression. Mais offensivement, Monaco était un peu plus à la peine et ne parvenait pas à trouver ses marques.

Coaching gagnant

Après le repos, Angers était proche d’ouvrir le score mais trouvait le poteau (50e). Cela réveillait Monaco qui répondait via Balogun (68e), avant que l’attaquant n’ouvre finalement le score d'un tir croisé imparable, sur un bon service de l'ancien joueur de Liverpool Minamino (72e). 

Un coaching gagnant de Sébastien Pocognoli qui faisait rentrer en jeu Folarin Balogun (62e) puis Takumi Minamino (70e), les deux artisans de ce but.

Mal classé et en manque de points donc, Angers poussait pour revenir au score et cela payait. Sidiki Chérif égalisait à quelques minutes du terme (85e). Une petite déception pour Monaco qui manque l’occasion de monter sur le podium et reste cinquième.

Prochain rendez-vous pour Sébastien Pocognoli et ses troupes : la réception de Tottenham en Ligue des Champions.

Commentaire
