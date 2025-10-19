"J'ai refusé, et je n'ai pas signé" : voici dans quel grand club Thomas Meunier aurait pu jouer

Thomas Meunier a levé le voile sur les dérives du football, révélant une anecdote étonnante sur son passage à Dortmund.

Thomas Meunier n’a pas peur de dire ce qu’il pense. Le défenseur belge a raconté une histoire sur son passage à Dortmund et sur les coulisses du monde du football dans un podcast de la RTBF.

"Je pouvais signer pour Manchester United"

"Petite anecdote. Quand j’étais à Dortmund, je pouvais signer pour Manchester United. Je n’avais pas d’agent. Et, en fait, l’entraîneur présent à ce moment-là m’a clairement orienté vers son agent pour pouvoir signer à Man U. Ce que j’ai refusé, et je n’ai pas signé. Sinon, vous auriez été au courant…" a expliqué Meunier avec franchise.

Le joueur a évoqué un système qu’il juge trop influencé par l’argent et les intérêts cachés. "Mais donc voilà. C’est aussi la partie négative du football. C’est qu’il y a énormément d’argent en jeu. Et même des entraîneurs travaillent avec des agents spécifiquement pour pouvoir placer des joueurs et se rémunèrent. Des exemples comme ça, j’en ai 45…."

À Dortmund, il a remporté la Coupe d'Allemange en 2021. Deux fois vice-champion de Bundesliga, derrière le Bayern Munich.

Aujourd’hui à Lille, où il est sous contrat jusqu’en 2026, Meunier s’impose comme un joueur d’expérience et un cadre des Diables Rouges de Rudi Garcia.