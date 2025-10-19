Les débuts de Pocognoli à Monaco : voici ce que la presse française en a pensé

Début mitigé pour Sébastien Pocognoli à Monaco. Un partage à Angers et des premiers retours plutôt positifs.

Pour sa première sur le banc de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli a connu une entrée en matière mitigée. Ni ratée, ni brillante. Son équipe repart d’Angers avec un seul point 1-1. Un résultat frustrant pour le coach belge qui voulait démarrer sa nouvelle aventure en Ligue 1 par une victoire.

Que pense la presse française ?

La presse française a globalement salué les débuts du technicien belge. L'Equipe a titré : "Pour sa première à la tête de Monaco, Pocognoli voit le verre à moitié plein malgré les points perdus". Le quotidien a mis en avant l’attitude positive du nouveau coach et le bon état d’esprit de son groupe.

Du côté de Foot Mercato, le ton est est mesuré : "L’ASM a montré des choses positives, mais reste à la cinquième place." Le média souligne un contenu intéressant, des intentions claires, mais aussi la nécessité d’être plus tranchant offensivement.

Peu de critiques sur ses choix tactiques. Le pressing, la volonté de relancer proprement et l’énergie du groupe ont convaincu. Il manque ce petit plus et c'est le manque de finition en attaque.





Monaco a du mal à marquer depuis plusieurs semaines, et c’est justement le défi que Pocognoli veut relever. Son premier match a montré de belles choses et donne de l’espoir.