David Hubert de retour au Lotto Park en mode Ligue des Champions : le plan de l'Union contre l'Inter

Photo: © photonews

L'Union est à la veille d'un match de gala contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Christian Burgess et David Hubert ont préfacé ce choc en conférence de presse.

David Hubert est ainsi de retour au Lotto Park, où il coachait Anderlecht en Conférence League il y a quelques mois encore. C'est désormais avec l'Union qu'il va vivre son baptême du feu en Ligue des Champions. Mais il ne veut pas trop en faire : "Je ne porte pas le même survêtement", s'est-il contenté de sourire. "C'est un stade que nous allons essayer de faire nôtre demain soir, avec les supporters derrière nous".

Hubert voit l'Inter comme le plus grand adversaire jamais affronté par l'Union. "Ils ont été finalistes de la Ligue des champions l'année dernière et ont bien commencé. Mais ce sont toujours onze joueurs avec deux jambes et deux poumons, c'est la même chose que nous".

Un sacré défi tout de même, une semaine à peine après son arrivée : "Je n'ai commencé à analyser l'Inter que la semaine dernière, mais ils utilisent encore beaucoup de schémas de leur ancien entraîneur, Simone Inzaghi. C'est une équipe de premier plan avec des joueurs de haut niveau".

Jouer le match parfait

Christian Burgess souligne la nécessité d'une performance collective exceptionnelle. " Nous devrons jouer un match de haut niveau qui frôle la perfection. L'Inter est une équipe de premier plan, il n'y a pas de matchs faciles en Ligue des champions. Nous devons y croire et bien performer en tant que collectif".

Le capitaine est également satisfait de la façon dont le groupe de joueurs a accueilli le nouvel entraîneur. "Le coach s'est rapidement intégré et tout le monde l'a adopté. Nous allons également adopter les changements qu'il souhaite apporter. Il veut nous améliorer et il y a encore beaucoup une certaine marge".

C'est à David Hubert qu'est revenu le dernier mot : "Le résultat contre Newcastle était peut-être exagéré, mais il montre les qualités de nos adversaires. À ce niveau, beaucoup de choses dépendent des détails. Nous devons apprendre des matchs précédents pour rester plus longtemps au contact au marquoir".

Suis Union SG - Inter en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (21/10).

Inter
Union SG

17:30
17:03
16:40
16:20
15:00
15:41
13:00
15:06
14:40
14:20
14:00
13:30
12:40
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
10:30
10:00
09:30
09:00
08:30
08:03
07:40
07:24
07:00
06:30
06:00
22:30
22:00
19:00
21:40
21:25
20:40
21:00

