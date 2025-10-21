"De la manipulation" : Thibaut Courtois détruit le président de La Liga !

En conférence de presse, Thibaut Courtois a été interrogé sur les protestations autour du match Villarreal - Barcelone, délocalisé à Miami, censurées par La Liga. Le portier du Real Madrid n'y est pas allé de main morte.

Comme avant le déplacement des Diables Rouges au Pays de Galles, Thibaut Courtois était présent en conférence de presse à la veille du match Real Madrid - Juventus en Ligue des Champions, ce mardi.

Le portier des Merengues a notamment été interrogé sur la délocalisation à Miami de la rencontre Villarreal - Barcelone en Liga, et surtout sur les protestations qui ont suivi lors des différentes rencontres du week-end, celles-ci ayant été censurées par la Liga.

Thibaut Courtois cash envers Javier Tebas

Thibaut Courtois, qui n'est pas connu pour garder sa langue dans sa poche, n'y est pas allé de main morte concernant Javier Tebas, président de la Liga, qui n'a pas souhaité que les images soient diffusées.

"Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris. Je n’ai jamais vu un président d’une ligue parler comme lui (Tebas). Ils essaient de cacher des choses. C’est de la manipulation."

Après Dani Carvajal et l'entraîneur Xabi Alonso, Thibaut Courtois est le troisième, au Real Madrid, à prendre clairement position sur le sujet. Le club madrilène a par ailleurs déposé un recours contre cette décision.

Ça fausse la compétition"

"Ça fausse la compétition. Ensuite, c'est facile de parler de la NBA, de la NFL... La NBA compte 82 matchs, puis il y a des playoffs qui ne changent rien. En NFL, ce sont les propriétaires de toutes les équipes qui ont voté. Ici, c'est LaLiga qui l'impose parce que ça leur convient. Ça fausse la compétition et ça ne respecte pas la convention des joueurs."

"Nous devons jouer à domicile et à l'extérieur. Jouer à domicile n'est pas la même chose que jouer à l'extérieur. Jouer à l'extérieur en Liga est très compliqué, comme cela nous est arrivé contre la Sociedad et Getafe. Villarreal à l'extérieur, c'est difficile", a déclaré Courtois sur le sujet, selon Real-France.

