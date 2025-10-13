Interview "Il y a plus de pression" : Thibaut Courtois sait ce que la Belgique doit faire pour battre le Pays de Galles

Loïc Woos depuis le Cardiff City Stadium
"Il y a plus de pression" : Thibaut Courtois sait ce que la Belgique doit faire pour battre le Pays de Galles
Photo: © photonews

Parmi les Diables les plus expérimentés, Thibaut Courtois s'est présenté en conférence de presse ce dimanche, avant une rencontre où son vécu, comme celui des autres cadres du vestiaire, aura un rôle crucial pour ramener trois points décisifs en vue de la Coupe du monde 2026.

Accrochée par la Macédoine du Nord vendredi soir, la Belgique n’aura pas le droit à l’erreur au Pays de Galles, ce lundi. Dans la salle de presse du Cardiff City Stadium, c’est Thibaut Courtois qui s’est présenté aux côtés de Rudi Garcia pour préfacer la rencontre.

"On a bien joué contre la Macédoine du Nord, sauf dans les dix ou quinze derniers mètres. On espère évidemment faire mieux cette fois. C’est vrai qu’il y a un peu plus de pression parce qu’on a perdu deux points vendredi et que tout le monde était déçu après ce match, mais c’est bon signe."

La pression doit être bénéfique aux Diables

Diable Rouge à 106 reprises et aligné entre les perches du Real Madrid à 298 reprises, le portier de 33 ans n’a plus besoin d’apprendre à gérer la pression. Selon lui, elle doit aider les Diables sur la pelouse galloise plutôt que de les contrarier.

"Tout le monde est habitué à la pression, car tout le monde joue dans de grands clubs. Mais c’est vrai qu’au Real Madrid, c’est la crise dès qu’on perd un match, et ça aide à s’y habituer. Mon âge aide aussi. On doit rester concentrés, respecter le Pays de Galles et rester calmes en toutes circonstances."

Tout le monde est au courant que ce sera difficile"

Cette rencontre sera en tout cas bien différente de celle de vendredi, où la Belgique s’est heurtée à un véritable double mur. Le Pays de Galles va probablement mettre davantage de pression, venir chercher le ballon beaucoup plus haut, mais aussi laisser bien plus d’espace dans sa défense. Historiquement, les matchs contre le Pays de Galles n’ont jamais été faciles, et Thibaut Courtois s’attend à un scénario similaire.

"On attend beaucoup d’intensité, contre une bonne équipe. Ils peuvent jouer dans différents styles. Ils peuvent pousser, venir chercher le ballon très haut ou jouer de plus longs ballons vers Kieffer Moore. On doit cependant prouver qu’on peut les battre."

"Tout le monde est au courant que ce sera difficile. Les joueurs expérimentés ont déjà affronté le Pays de Galles et les plus jeunes ont tous vu les matchs à la télévision. Il y aura une belle ambiance, ce sera une soirée parfaite pour jouer un match de football."

La victoire plutôt que la clean-sheet pour Thibaut Courtois

Et si un gardien est davantage mis en avant lorsqu’il conserve sa cage inviolée, Thibaut Courtois préfère naturellement concéder l’un ou l’autre but si la Belgique vient tout de même à s’imposer.

"Tenir la clean sheet est toujours plaisant, mais ce ne sont que des statistiques. Je préfère gagner 1-2 ou 2-3 que de faire 0-0. Si j’ai laissé passer des ballons à l’entraînement pour mettre les attaquants en confiance ? Non, il n’y a pas besoin. La confiance est présente dans le groupe et on va de l’avant", a-t-il assuré.

