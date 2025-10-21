Un nouveau défi en France pour Philippe Clément ? Les rumeurs s'intensifient

Un nouveau défi en France pour Philippe Clément ? Les rumeurs s'intensifient
Rennes peine à décoller en Ligue 1. Le nom de Philippe Clément commence à circuler pour remplacer Habib Beye.

Libre depuis son départ des Rangers, Philippe Clément prend le temps de choisir son prochain défi. Le coach belge a reçu plusieurs propositions ces derniers mois, mais aucune ne l’a convaincu.

De nouveau en Ligue 1 ?

Selon FootMercato, un club de Ligue 1 garderait un œil sur lui. Le Stade Rennais, actuellement en difficulté, songerait à un changement sur son banc. Les résultats d’Habib Beye n’ont pas rassuré les dirigeants du club.

Avec quatre matchs nuls consécutifs, Rennes n'avance pas au classement. Le dernier match à domicile contre Auxerre aurait agacé la direction. Elle commencerait à explorer d’autres options.

L’ancien coach de l'AS Monaco et du Club de Bruges pourrait coller au projet rennais. Son expérience en Ligue 1 et son profil plaisent en interne.

Pour l’instant, rien n’est fait. Clément est patient et attend le bon projet. Mais si Rennes continue dans cette direction, les choses pourraient bouger.

