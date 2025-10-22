"Il aime la musique, mais j'ai besoin qu'il soit un bon joueur" : Antonio Conte répond à Noa Lang

Les oreilles du Napoli sifflent depuis leur défaite 6-2 au PSV. Antonio Conte n'a que peu apprécié les propos de Noa Lang.

Si Antonio Conte semblait ravi de voir en Noa Lang l'arrivée dans l'équipe d'un joueur avec beaucoup de personnalité, la relation entre les deux hommes semble plus tendue que nécessaire ces derniers jours. Si bien qu'après l'épisode Kevin De Bruyne, le Mister est désormais au centre d'une polémique avec l'ancien Brugeois.

C'est que Lang rêvait de revenir à Eindhoven par la grande porte. Il en est reparti avec un nouveau statut de remplaçant et une défaite 6-2 dans les valises. L'ancien Brugeois essaie de mordre sur sa chique mais ne trompe personne.

"Je m’entraîne dur, je ne sais pas quoi faire d’autre. J’ai signé ici, je dois accepter la situation. Mais bon… je ferais mieux de ne rien dire. Je n'ai parlé qu'une seule fois avec l'entraîneur, mais c'est le match qui importe aujourd'hui", a-t-il rétorqué avant le match.

Les nerfs d'Antonio Conte mis à rude épreuve

Si Conte a d'abord préféré ne pas commenter les cas individuels, il s'est tout de même autorisé une petite sortie sur Noa Lang. Et ça décoiffe : "C’est un bon gars. Il aime la musique, il chante, il danse… Mais j’ai besoin qu’il soit un bon joueur", a-t-il lâché, cité par ESPN.





Il a tout de même conclu en adoucissant son discours : "Il doit s’adapter, ici la pression et la tactique sont différentes. Il travaille dur, je suis sûr qu’il aura sa chance". Pas sûr toutefois que Lang ait particulièrement souri en entendant sa réponse.