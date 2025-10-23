🎥 Scène assez lunaire : Charles De Ketelaere se fait arracher son maillot en Ligue des champions

Charles De Ketelaere a été victime d'une faute pour le moins grossière face au Slavia Prague. Le Diable Rouge s'est littéralement fait arracher son maillot.

Si entre l’Atalanta et le Slavia Prague il n’y a pas eu de buts, il y a bien une action assez loufoque qui a fait le tour des réseaux sociaux. Dans un duel avec le capitaine du club tchèque, Jan Bořil, Charles De Ketelaere s’est fait déchirer son maillot.

Afin que le Diable Rouge ne passe pas, Jan Bořil lui a tenu le maillot. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y est pas allé de main morte, mettant toute sa force pour retenir le joueur belge. CDK avait remporté son duel et partait vers l’avant.

Cette faute a évidemment valu un carton jaune au joueur du Slavia Prague. Charles De Ketelaere a alors dû changer de vareuse.

Charles De Ketelaere, homme du match

L’Atalanta, qui a dominé la rencontre, n’a finalement pas réussi à faire mieux qu’un partage face au club tchèque. Petit lot de consolation pour notre compatriote, qui a été élu homme du match.

Charles De Ketelaere a créé trois grosses occasions et a délivré six passes clés. Une rencontre solide de l’international belge, qui aurait cependant voulu prendre les trois points avec son équipe.