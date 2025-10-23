Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne : est-ce vraiment mérité ?

Kevin De Bruyne découvre ces derniers jours la face impitoyable des médias italiens. Notre compatriote est vivement critiqué par la presse transalpine. Il est donc temps de prendre sa défense.

Kevin De Bruyne a été invisible pendant 85 minutes au Philips Stadion. Et la défaite 6-2 face au PSV reste une humiliation pour un club comme le SSC Naples.

Malgré sa deuxième place en Serie A – à un point seulement de l’AC Milan – Naples peine toujours à convaincre. Plusieurs journaux italiens ont d’ailleurs pointé du doigt Kevin De Bruyne.

Des réactions très changeantes

Ces mêmes médias italiens ne manqueront pourtant pas d’éloges si KDB joue un rôle décisif ce week-end contre l’Inter Milan.

Et pourtant, il faut défendre De Bruyne. Que s’attendaient-ils, au juste ? Qu’il fasse à lui seul gagner Naples en Ligue des champions ? Ou qu’il compense immédiatement la blessure de Romelu Lukaku ?

Moins d’intelligence de jeu ?

Il ne s’agit pas de dire que Naples manque d’intelligence de jeu par rapport à Manchester City (ces dix dernières années). Mais Kevin De Bruyne aurait pu choisir une fin de carrière tranquille, faite de joggings hebdomadaires et de matchs aux États-Unis.

Il ne l’a pas fait. Kevin De Bruyne a choisi une voie bien plus belle, mais aussi bien plus exigeante. Pour offrir le Scudetto à Naples en fin de saison ? C’est possible. Et ce jour-là, on sera curieux de relire ces journaux italiens.