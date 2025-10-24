Faire mieux que le Qatar : l'Arabie Saoudite frappe fort dans la préparation de sa Coupe du monde 2034

L'Arabie Saoudite se prépare à accueillir la Coupe du Monde 2034 avec l'ambition de faire mieux que le Qatar en 2022. Le Royaume, via l'ancien joueur d'Al-Nassr Khaled Aldisry, a obtenu l'accord du FC Barcelone pour ouvrir une académie officielle du club catalan à Riyad.

Dans un geste marquant qui illustre les ambitions croissantes de l’Arabie Saoudite à l’approche de la Coupe du Monde 2034, l’ancien joueur d’Al-Nassr, Khaled Aldisry, a officialisé un accord avec le FC Barcelone pour ouvrir une académie officielle du club catalan à Riyad, la capitale saoudienne.

Après une série de réunions de haut niveau et de visites réciproques, le géant espagnol a officiellement désigné Khaled Aldisry comme représentant du Barça en Arabie saoudite.

L'Arabie Saoudite prépare déjà avec insistance la Coupe du monde 2034

Il aura la charge de superviser le lancement et le développement de cette académie, qui a pour objectif de détecter et de former les jeunes talents saoudiens selon les méthodes et les valeurs d’une des institutions footballistiques les plus prestigieuses au monde.

Ce projet emblématique est le fruit de la vision stratégique d’Aldisry, qui a su convaincre le club catalan du potentiel à long terme et de l’importance d’investir dans le football saoudien.

L’académie servira de plateforme pour transmettre l’expertise mondiale du football au Royaume saoudien et préparer une nouvelle génération de joueurs capable de rivaliser au plus haut niveau international, avec un objectif clairement fixé : la Coupe du Monde 2034, que l’Arabie saoudite accueillera.