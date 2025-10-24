Faire mieux que le Qatar : l'Arabie Saoudite frappe fort dans la préparation de sa Coupe du monde 2034

Faire mieux que le Qatar : l'Arabie Saoudite frappe fort dans la préparation de sa Coupe du monde 2034
Photo: Walfoot

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Arabie Saoudite se prépare à accueillir la Coupe du Monde 2034 avec l'ambition de faire mieux que le Qatar en 2022. Le Royaume, via l'ancien joueur d'Al-Nassr Khaled Aldisry, a obtenu l'accord du FC Barcelone pour ouvrir une académie officielle du club catalan à Riyad.

Dans un geste marquant qui illustre les ambitions croissantes de l’Arabie Saoudite à l’approche de la Coupe du Monde 2034, l’ancien joueur d’Al-Nassr, Khaled Aldisry, a officialisé un accord avec le FC Barcelone pour ouvrir une académie officielle du club catalan à Riyad, la capitale saoudienne.

Après une série de réunions de haut niveau et de visites réciproques, le géant espagnol a officiellement désigné Khaled Aldisry comme représentant du Barça en Arabie saoudite.

L'Arabie Saoudite prépare déjà avec insistance la Coupe du monde 2034

Il aura la charge de superviser le lancement et le développement de cette académie, qui a pour objectif de détecter et de former les jeunes talents saoudiens selon les méthodes et les valeurs d’une des institutions footballistiques les plus prestigieuses au monde.

Ce projet emblématique est le fruit de la vision stratégique d’Aldisry, qui a su convaincre le club catalan du potentiel à long terme et de l’importance d’investir dans le football saoudien.

L’académie servira de plateforme pour transmettre l’expertise mondiale du football au Royaume saoudien et préparer une nouvelle génération de joueurs capable de rivaliser au plus haut niveau international, avec un objectif clairement fixé : la Coupe du Monde 2034, que l’Arabie saoudite accueillera.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Barcelone
Al Nassr (KSA)

Plus de news

Il est grand temps ! Anderlecht s'apprête à frapper un grand coup pour Nathan De Cat

Il est grand temps ! Anderlecht s'apprête à frapper un grand coup pour Nathan De Cat

11:30
Un dilemme pour Rik De Mil, la continuité pour Besnik Hasi ? Les compos probables de Charleroi - Anderlecht

Un dilemme pour Rik De Mil, la continuité pour Besnik Hasi ? Les compos probables de Charleroi - Anderlecht

11:15
Un geste qui vaut cher : sanction de neuf matchs réduite, mais encore lourde pour ce joueur des Francs Borains

Un geste qui vaut cher : sanction de neuf matchs réduite, mais encore lourde pour ce joueur des Francs Borains

10:30
Le grand retour de Felice Mazzu en Jupiler Pro League se rapproche

Le grand retour de Felice Mazzu en Jupiler Pro League se rapproche

10:00
"Pour mon bien-être, c'était mieux" : l'ancien directeur sportif de La Gantoise règle ses comptes

"Pour mon bien-être, c'était mieux" : l'ancien directeur sportif de La Gantoise règle ses comptes

09:30
"Nous boycottons ce déplacement" : message fort des supporters du Racing Genk

"Nous boycottons ce déplacement" : message fort des supporters du Racing Genk

09:00
Cible d'Ivan Leko et La Gantoise, il pourrait directement filer... en Premier League

Cible d'Ivan Leko et La Gantoise, il pourrait directement filer... en Premier League

08:30
Pour réunir un duo mythique : Sofiane Boufal pourrait quitter l'Union dès le mois de janvier

Pour réunir un duo mythique : Sofiane Boufal pourrait quitter l'Union dès le mois de janvier

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/10: Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/10: Verschaeren

07:00
Hors du top 10 cette saison, les rivaux se rapprochent : la Belgique en danger au coefficient UEFA

Hors du top 10 cette saison, les rivaux se rapprochent : la Belgique en danger au coefficient UEFA

07:40
📷 Un dernier hommage à Roger Lukaku, enterré ce jeudi à Kinshasa

📷 Un dernier hommage à Roger Lukaku, enterré ce jeudi à Kinshasa

07:20
Le calvaire n'est pas encore terminé : voici la seule issue possible pour Verschaeren... et à prix dérisoire

Le calvaire n'est pas encore terminé : voici la seule issue possible pour Verschaeren... et à prix dérisoire

07:00
"Le signe d'un excès de respect" : Hein Vanhaezebrouck se montre très clair sur l'attitude du Club de Bruges

"Le signe d'un excès de respect" : Hein Vanhaezebrouck se montre très clair sur l'attitude du Club de Bruges

06:30
Lennart Karl, la nouvelle révélation ? Vincent Kompany a visiblement de l'or entre les mains

Lennart Karl, la nouvelle révélation ? Vincent Kompany a visiblement de l'or entre les mains

23:00
🎥 "Ça va me faire plaisir de les revoir" : Martin Wasinski préface le match face à son ancien club, Charleroi

🎥 "Ça va me faire plaisir de les revoir" : Martin Wasinski préface le match face à son ancien club, Charleroi

22:40
🎥 Le meilleur entre Eden Hazard et Leandro Trossard ? Un ancien Diable Rouge hésite avant de choisir

🎥 Le meilleur entre Eden Hazard et Leandro Trossard ? Un ancien Diable Rouge hésite avant de choisir

22:20
Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne : est-ce vraiment mérité ? Analyse

Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne : est-ce vraiment mérité ?

22:00
"C'est simplement une question de bon sens" : Thibaut Courtois ne mâche pas ses mots envers La Liga

"C'est simplement une question de bon sens" : Thibaut Courtois ne mâche pas ses mots envers La Liga

21:40
"Les coachs font beaucoup la différence" : Paul-José M'Poku déçu du traitement de son frère par Mikel Arteta

"Les coachs font beaucoup la différence" : Paul-José M'Poku déçu du traitement de son frère par Mikel Arteta

21:20
"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

21:05
Des regrets à avoir pour le KRC Genk ? Les Limbourgeois ne prennent qu'un point face au Real Betis

Des regrets à avoir pour le KRC Genk ? Les Limbourgeois ne prennent qu'un point face au Real Betis

20:49
Le champion de NBA, Ajay Mitchell, revient sur son accueil à Sclessin : "Je ne m'y attendais pas"

Le champion de NBA, Ajay Mitchell, revient sur son accueil à Sclessin : "Je ne m'y attendais pas"

20:30
🎥 "Qui a un mec aussi fou que le mien ?" : la compagne d'Alexis Flips le surprend... avec une drôle d'idée

🎥 "Qui a un mec aussi fou que le mien ?" : la compagne d'Alexis Flips le surprend... avec une drôle d'idée

20:00
OFFICIEL : un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne entre 2021 et 2025 met un terme à sa carrière

OFFICIEL : un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne entre 2021 et 2025 met un terme à sa carrière

19:40
"Je ne suis pas dans une situation de panique" : Rik De Mil optimiste malgré la mauvaise passe de Charleroi

"Je ne suis pas dans une situation de panique" : Rik De Mil optimiste malgré la mauvaise passe de Charleroi

19:20
Une clause étrange pourrait forcer la Juventus à acheter définitivement Loïs Openda

Une clause étrange pourrait forcer la Juventus à acheter définitivement Loïs Openda

19:00
OFFICIEL : Lionel Messi prend une grande décision pour son avenir

OFFICIEL : Lionel Messi prend une grande décision pour son avenir

18:40
Bjorn Meijer explique pourquoi il n'a pas voulu échanger son maillot après le match contre le Bayern Munich

Bjorn Meijer explique pourquoi il n'a pas voulu échanger son maillot après le match contre le Bayern Munich

18:20
Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs" Interview

Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs"

17:40
📷 Le Club de Bruges donne des nouvelles de la blessure de Ludovit Reis

📷 Le Club de Bruges donne des nouvelles de la blessure de Ludovit Reis

18:00
Voici pourquoi le week-end à venir sera crucial pour l'Antwerp

Voici pourquoi le week-end à venir sera crucial pour l'Antwerp

17:20
Besnik Hasi choisit de continuer à écarter ce joueur : "Je ne l'ai pas trouvé bon"

Besnik Hasi choisit de continuer à écarter ce joueur : "Je ne l'ai pas trouvé bon"

17:00
Un record historique : le KRC Genk détruit un club étranger en Youth League sur un score... très lourd

Un record historique : le KRC Genk détruit un club étranger en Youth League sur un score... très lourd

16:30
Matte Smets et Jorne Spileers, confrontés au même problème délicat ?

Matte Smets et Jorne Spileers, confrontés au même problème délicat ?

16:00
1
Anderlecht n'est pas content de la participation de Nathan De Cat au Mondial... mais ne peut rien y faire

Anderlecht n'est pas content de la participation de Nathan De Cat au Mondial... mais ne peut rien y faire

15:30
Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard Interview

Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard

14:40

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 10
Real Sociedad Real Sociedad 21:00 Séville Séville
Girona FC Girona FC 25/10 Real Oviedo Real Oviedo
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 25/10 Elche CF Elche CF
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 25/10 Getafe Getafe
Valencia CF Valencia CF 25/10 Villarreal Villarreal
Real Mallorca Real Mallorca 26/10 Levante Levante
Real Madrid Real Madrid 26/10 FC Barcelone FC Barcelone
Osasuna Osasuna 26/10 Celta De Vigo Celta De Vigo
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 26/10 Alaves Alaves
Real Betis Real Betis 27/10 Atlético Madrid Atlético Madrid
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved