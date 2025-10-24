Officiel : un match de Pro League reporté à cause de la Coupe du Monde U17

La Pro League a tranché : le duel entre Jong Genk et les RSCA Futures n'aura pas lieu comme prévu le samedi 8 novembre. Le match de la treizième journée de la Challenger Pro League est reporté au mardi 9 décembre.

La raison de ce report, confirmé par La Pro League dans un communiqué officiel, est la Coupe du Monde U17 au Qatar, qui se tiendra du 3 au 27 novembre. Les jeunes de Genk fournissent pas moins de quatre joueurs à la sélection belge dirigée par l'entraîneur national Bob Browaeys. En conséquence, le club limbourgeois a demandé de déplacer le match contre les espoirs d'Anderlecht, une demande à laquelle la commission des calendriers a accédé.

Les quatre jeunes de Genk sélectionnés pour l'équipe nationale sont Loïc Alvarez Fernandez, Ali Camara, August De Wannemacker et Lucca Brughmans. Ils défendront les couleurs belges au Qatar dans un groupe composé de l'Argentine, des Fidji et de la Tunisie. La Belgique ouvrira le tournoi le 3 novembre contre l'Argentine.

La formation limbourgeoise continue à produire

“Cette saison, une exception a été instaurée en concertation avec la RBFA pour les clubs dont plus de deux joueurs sont appelés pour la Coupe du Monde U17”, explique la Pro League. “Étant donné que les jeunes de Genk fournissent quatre internationaux, la demande de report a été approuvée".

Chez les RSCA Futures, seul Nathan De Cat a été sélectionné par les U17, mais le jeune milieu de terrain a déjà sauté le pas avec l'équipe première d'Anderlecht. Pour les jeunes Mauves, il y a donc peu de changement dans la préparation des prochaines journées de championnat.

Jong Genk est ainsi le principal fournisseur de joueurs pour la sélection belge U17. Le report permet à l'entraîneur fédéral Stijn Haeldermans de ne pas devoir réorganiser son équipe pendant le tournoi, afin que les talents limbourgeois puissent revenir dans les meilleures conditions possibles en D1B.