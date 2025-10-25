🎥 Alexis Saelemaekers tout proche d'inscrire un magnifique but en toute fin de match

Actuel leader de Serie A, l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers et Koni De Winter a bien failli s'incliner face à l'équipe alors lanterne rouge avant le match, Pise.

Les hommes de Massimiliano Allegri ont pourtant d’abord mené au score à la 7e minute de jeu grâce à une frappe de Rafael Leão. À l’heure de jeu, Juan Cuadrado a ensuite égalisé sur un penalty provoqué par Koni De Winter à la suite d’une faute de main.

À quatre minutes de la fin du temps réglementaire, Mbala Nzola permettait même à Pise de prendre les devants. Alors que l’on semblait se diriger vers une énorme surprise, Zachary Athekame a égalisé d’une frappe puissante bien placée sur la droite de la cage défendue par Adrian Šemper.

Alexis Saelemaekers a, lui, bien failli permettre à son équipe de reprendre les devants à la 90+7e. À la suite d’un solo impressionnant, sa frappe file à côté du but.

Score final : 2-2. Un résultat sur le papier décevant pour les Milanais, mais au vu de la tournure de la rencontre, ils auraient bien pu repartir avec une défaite.

L’AC Milan pourrait perdre sa première place ce week-end. L’Inter, Naples et la Roma, qui comptent 15 points, n’ont pas encore joué leur huitième match de championnat. Les Rossoneri en comptent 17.

 Classement T P G P P B = Forme
1. AC Milan AC Milan 8 17 5 2 1 13-6 7 G G P G P
2. Inter Inter 7 15 5 0 2 18-8 10 P G G G G
3. Napoli Napoli 7 15 5 0 2 12-7 5 G G P G P
4. AS Roma AS Roma 7 15 5 0 2 7-3 4 P G G G P
5. Bologna Bologna 7 13 4 1 2 11-5 6 P G P G G
6. Como Como 7 12 3 3 1 9-5 4 P G P P G
7. Juventus Juventus 7 12 3 3 1 9-7 2 G P P P P
8. Atalanta Atalanta 7 11 2 5 0 11-5 6 G G P P P
9. Sassuolo Sassuolo 7 10 3 1 3 8-8 0 G P G G P
10. Cremonese Cremonese 7 10 2 4 1 8-9 -1 P P P P P
11. Udinese Udinese 7 9 2 3 2 7-10 -3 G P P P P
12. Lazio Lazio 7 8 2 2 3 10-7 3 P P G P P
13. Cagliari Cagliari 7 8 2 2 3 6-8 -2 G G P P P
14. Torino Torino 7 8 2 2 3 6-13 -7 G P P P G
15. Parma Parma 7 6 1 3 3 3-7 -4 P P G P P
16. Lecce Lecce 7 6 1 3 3 5-10 -5 P P P G P
17. Pisa Pisa 8 4 0 4 4 5-12 -7 P P P P P
18. Hellas Verona Hellas Verona 7 4 0 4 3 2-9 -7 P P P P P
19. Fiorentina Fiorentina 7 3 0 3 4 5-10 -5 P P P P P
20. Genoa Genoa 7 3 0 3 4 3-9 -6 P P P P P
Serie A

 Journée 8
AC Milan AC Milan 2-2 Pisa Pisa
Udinese Udinese 15:00 Lecce Lecce
Parma Parma 15:00 Como Como
Napoli Napoli 18:00 Inter Inter
Cremonese Cremonese 20:45 Atalanta Atalanta
Torino Torino 26/10 Genoa Genoa
Hellas Verona Hellas Verona 26/10 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 26/10 AS Roma AS Roma
Fiorentina Fiorentina 26/10 Bologna Bologna
Lazio Lazio 26/10 Juventus Juventus
