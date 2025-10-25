🎥 La catastrophe : Kevin De Bruyne sort du terrain en larmes après s'être blessé...en marquant sur penalty

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Naples joue en ce moment contre l'Inter Milan. Kevin De Bruyne est sorti blessé après avoir ouvert le score.

Après l'humiliation reçue au PSV en Ligue des Champions, Naples avait les oreilles qui sifflaient. Loin d'être épargné par les critiques, Kevin De Bruyne était attendu au tournant ce weekend contre l'Inter Milan. Notre compatriote était bien au rendez-vous face aux tombeurs de l'Union Saint-Gilloise.

Et tout a bien commencé, puisqu'après un début de match dominé par l'Inter, les Napolitains ont été chercher un penalty. C'est KDB himself qui s'en est chargé pour porter les siens aux commandes peu après la demi-heure.

Mais quelques secondes plus tard, l'euphorie s'est vite envolée. C'est précisément en transformant ce penalty que De Bruyne s'est blessé à l'ischio. Le Diable Rouge a directement senti que quelque chose n'allait pas et a dû être remplacé.

Déjà touché à l'ischio avec City

Autant le dire tout de suite : la première impression est très mauvaise. Après la grimace, Kevin De Bruyne était carrément en larmes au moment de sortir du terrain, soutenu par le staff médical du Napoli.

Le Limbourgeois connaît son corps après avoir été victime de plusieurs pépins physiques ces dernières saisons, il sait qu'il fait sans doute face à une blessure assez grave. Sa participation au prochain rassemblement des Diables Rouges est plus que jamais compromise.