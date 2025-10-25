Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

Photo: © photonews

Déjà cité à la Juventus en avril dernier, Diego Moreira est toujours bel et bien suivi par la formation italienne.

Le journaliste italien de Tutto Juve, Mirko Di Natale, révèle que l’intérêt ne s’est pas estompé. Ses performances en début de saison ont certainement renforcé l’intérêt turinois.

Régulièrement titulaire avec Strasbourg, le Diable Rouge est devenu une pièce maîtresse du club français. Le 17 octobre, il a d’ailleurs planté son premier but de la saison. Et pas face à n’importe quelle équipe : en effet, il a marqué contre le champion en titre et champion d’Europe, le PSG. 

Deux passes décisives en Ligue 1

Il a également déjà deux assists à son actif en Ligue 1 cette saison : un face aux Parisiens et un autre face à la seconde équipe de la capitale française, le Paris FC. Récemment, il a également été étincelant avec les U21 de la Belgique. Face au Pays de Galles, il a inscrit un but et délivré un assist.

La Juventus ne doit certainement pas être la seule équipe sur ses côtes. Le milieu gauche est estimé à 18 millions d’euros selon Transfermarkt.

Son contrat est cependant encore loin d’arriver à son terme avec les Alsaciens : celui-ci expirera le 30 juin 2029. Avant sa signature dans le club alsacien en août 2024, Diego Moreira était prêté par Chelsea à l’Olympique lyonnais. Sa formation, il l’a faite au Standard de Liège et à Benfica, où il a fait ses débuts professionnels.

Suis Lyon - Strasbourg en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (26/10).

Diego Moreira

