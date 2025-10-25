Après un match complètement fou, le Girona d'Axel Witsel reste dernier de Liga

Photo: © photonews

Titulaire avec Girona, Axel Witsel a vécu un match complètement fou ce samedi après-midi. Son équipe a arraché un point face au Real Oviedo.

La rencontre a été loin d’être évidente pour les Catalans. En première période, Federico Viñas ouvrait le score sur penalty avant que, vers l’heure de jeu, Salomón Rondón ne double la mise.

Girona ne s’est cependant pas laissé abattre. Cristhian Stuani a réduit l’écart sur penalty à la 64e minute de jeu. Le Marocain Azzedine Ounahi a ensuite égalisé à la 83e d’une superbe frappe bien placée sur le côté droit du but.

En fin de rencontre, à la 90+1e, Axel Witsel et ses coéquipiers sont passés devant grâce à un nouveau penalty. Cristhian Stuani a une nouvelle fois pris ses responsabilités et a permis à son équipe de prendre l’avantage. Alors que l’on pensait se diriger vers une victoire de Girona, David Carmo a égalisé dans les toutes dernières secondes (90+8e). 

Un match nul qui n'arrange personne

Ce match nul n’arrange aucune des deux équipes. Le Real Oviedo comptait le même nombre de points, à savoir six, avant le coup d’envoi. C’était en fait un duel entre les deux dernières équipes de Liga. Autant dire que le succès était donc important pour les deux formations, mais finalement, il n’y aura pas de vainqueur.

La semaine dernière, Girona n’était d’ailleurs pas passé loin de prendre un point, voire même trois, face au FC Barcelone. Lors de cette rencontre, Axel Witsel avait planté une magnifique bicyclette, mais cela n’avait pas suffi (défaite 2-1). Une nouvelle fois, Axel Witsel et ses coéquipiers peuvent nourrir de la frustration. Girona reste dernier de Liga après dix journées. À noter que le Diable Rouge a joué le match dans son entièreté. 

