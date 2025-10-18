🎥 Superbe golazo d'Axel Witsel : le Belge s'offre un retourné face au FC Barcelone !

🎥 Superbe golazo d'Axel Witsel : le Belge s'offre un retourné face au FC Barcelone !
Photo: © photonews

Le Diable est parvenu à ramener les siens dans le match, alors menés au score contre le FC Barcelone. Son magnifique but n'a malheureusement pas suffit.

Mal en point au classement, le Girona d'Axel Witsel avait besoin de points pour quitter l'avant-dernière place du classement. Après la correction subie à Séville (4-1), le Barça pour sa part cherchait à se refaire en Liga et s’est imposé dans les derniers instants de la rencontre.

Titulaire pour cette affiche catalane, Axel Witsel s'est illustré avec un superbe but. A peine sept minutes après la très belle ouverture du score de Pedri (13e), le Belge de 36 ans a répondu avec un somptueux retourné qui ne laissait aucune chance à Szczesny, et ramenait Girona dans le match.

En fin de partie pourtant, Ronald Araujo réceptionnait un centre pour planter le but de la victoire dans les arrêts de jeu. L'Uruguayen offrait au Barça une victoire poussive malgré ses nombreuses occasions dans le match.

Au classement, Girona reste mal embarqué à l'avant-dernière place avant d'affronter Oviedo lors de la prochaine journée. Le Barça reprend provisoirement la tête du championnat.

