"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

Senne Lammens ne semble pas avoir surpris uniquement les supporters de Manchester United et son coach. Benjamin Šeško a, lui aussi, loué les qualités du portier belge.

L’avant-centre des Red Devils le décrit comme un "mur" : "Surtout lors de ses deux premières apparitions. Les ballons le frappaient, disons ça comme ça."

"Il est aussi très bon à l’entraînement. Je suis très heureux pour lui, car la première impression est très importante", explique-t-il au micro de Sky Sports.

Manchester United - Brighton

Ce samedi, Manchester United recevra Brighton. L’occasion pour le gardien belge de disputer son troisième match avec le club anglais et peut-être de s’imposer pour la troisième fois. Parviendra-t-il à faire aussi bonne impression que lors de ses deux premiers matchs ? Réponse dès 18h30 (s’il est titulaire, évidemment).

Pour le moment, il n’a donc disputé que deux matchs : face à Sunderland le 4 octobre (2-0) et contre Liverpool le 19 (1-2). Il compte une seule clean sheet à son actif, puisque face à Liverpool, il a encaissé un but (Cody Gakpo ayant égalisé à la 78e minute).





Ce samedi, ce sera un match important pour les Mancuniens, puisqu’ils sont côte à côte au classement avec les Seagulls. Un seul point sépare les deux équipes : Manchester United compte 13 points tandis que Brighton en a 12. Un match équilibré est attendu, reste à voir ce qu’il en adviendra.