"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge
Photo: © photonews

Senne Lammens ne semble pas avoir surpris uniquement les supporters de Manchester United et son coach. Benjamin Šeško a, lui aussi, loué les qualités du portier belge.

L’avant-centre des Red Devils le décrit comme un "mur" : "Surtout lors de ses deux premières apparitions. Les ballons le frappaient, disons ça comme ça."

"Il est aussi très bon à l’entraînement. Je suis très heureux pour lui, car la première impression est très importante", explique-t-il au micro de Sky Sports

Manchester United - Brighton

Ce samedi, Manchester United recevra Brighton. L’occasion pour le gardien belge de disputer son troisième match avec le club anglais et peut-être de s’imposer pour la troisième fois. Parviendra-t-il à faire aussi bonne impression que lors de ses deux premiers matchs ? Réponse dès 18h30 (s’il est titulaire, évidemment).

Pour le moment, il n’a donc disputé que deux matchs : face à Sunderland le 4 octobre (2-0) et contre Liverpool le 19 (1-2). Il compte une seule clean sheet à son actif, puisque face à Liverpool, il a encaissé un but (Cody Gakpo ayant égalisé à la 78e minute).

Ce samedi, ce sera un match important pour les Mancuniens, puisqu’ils sont côte à côte au classement avec les Seagulls. Un seul point sépare les deux équipes : Manchester United compte 13 points tandis que Brighton en a 12. Un match équilibré est attendu, reste à voir ce qu’il en adviendra.

