Le coach de Manchester United, Ruben Amorim, "un peu surpris" par Senne Lammens

Ce samedi à 18h30, Manchester United reçoit Brighton à Old Trafford. Senne Lammens devrait certainement être dans les cages pour cette rencontre. Ruben Amorim s'est montré élogieux à l'égard du Diable Rouge à la veille de ce match.

Depuis que Senne Lammens a fait ses débuts avec les Red Devils, le club anglais ne s'est toujours pas incliné et s'est même imposé à deux reprises. D'abord face à Sunderland le 4 octobre, et ensuite face à Liverpool le 19.

Ce samedi, c'est Brighton qui sera sur la route des Eagles. Un adversaire piégeux pour les Mancuniens, mais loin d'être impossible à battre.

Avant ce match, Ruben Amorim a confié qu'il était "un peu surpris" par le portier belge. Avant de s'expliquer : "Parce que ce n’est pas la période la plus facile pour être gardien dans notre club. Et parce qu’il est encore relativement jeune."

Il gère très bien la pression

"Il gère très bien la pression", pointe-t-il en conférence de presse. "Il dégage une grande sérénité et fait du bon travail. Il sait jouer des deux pieds, ce qui est extrêmement important dans le football actuel."





"Donc oui, je suis un peu surpris. Mais je m’attendais aussi à ce qu’il ait du talent", souligne-t-il malgré tout. Au classement, Manchester United est actuellement neuvième de Premier League, juste devant Brighton : seuls un point sépare les deux équipes, qui ont respectivement 13 et 12 unités après huit journées de championnat.

Une chose est certaine : Senne Lammens est déjà adopté en Angleterre par ses propres supporters. Les fans mancuniens ont créé un chant à son effigie : "Es-tu Schmeichel déguisé ?".