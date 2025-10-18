"Il n'est pas encore au niveau de Schmeichel" : Ruben Amorim réagit aux éloges des fans envers Senne Lammens

Senne Lammens a récemment fait ses débuts avec Manchester United et a immédiatement laissé une forte impression. Le gardien belge a gardé ses filets inviolés lors de la victoire 2-0 contre Sunderland, tandis que les supporters lui ont chanté : "Es-tu Schmeichel déguisé ?"

Senne Lammens, 23 ans, a été transféré de l’Antwerp pour 18,2 millions de livres lors du dernier jour du mercato. Malgré de grandes attentes, il a dû patienter quatre semaines avant de jouer ses premières minutes sous les couleurs du club anglais.

Le coach Ruben Amorim a réagi avec le sourire aux comparaisons avec Peter Schmeichel : "Il n’est pas encore Schmeichel ! C’est un jeune joueur talentueux. Il montre beaucoup de calme, et les supporters l’apprécient."

Le gardien belge devrait à nouveau être titularisé en Premier League face à Liverpool, après avoir passé plusieurs matchs sur le banc pendant la trêve internationale avec la Belgique. Ruben Amorim reste toutefois prudent : "Il faut se prouver chaque semaine. Rien n’est impossible."

L'entraîneur a aussi insisté sur l’importance de la régularité : "La première impression dans ce club compte beaucoup. Mais la confirmer est encore plus difficile. Il a réalisé un excellent début, mais il doit maintenir ce niveau."

Pour Senne Lammens, le contexte est idéal : soutenu par les supporters et de plus en plus apprécié par son entraîneur, il a désormais d’une véritable chance de s’imposer à Old Trafford.

