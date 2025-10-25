Sadiki omniprésent, Talbi fait plier Stamford Bridge : les Belgicains de Sunderland font sensation

Sunderland a créé la surprise en s'imposant 1-2 à Chelsea cette après-midi. C'est Chemsdine Talbi qui a fait la différence dans le temps additionnel.

Cet été, Sunderland a parfois été moqué pour sa folie dépensière. Enfin de retour parmi l'élite, les Black Cats ont transféré pas moins de quinze joueurs, parmi lesquels dix ont coûté plus de dix millions. Parmi eux, Noah Sadiki (arrivé contre 17 millions) et Chemsdine Talbi (20).

Le premier cité impressionne depuis le début de saison. Sadiki a encore franchi un cap depuis son passage à l'Union Saint-Gilloise, il n'a manqué que six petites minutes en championnat et fait parler de lui pour sa couverture de terrain.

Cette après-midi, il a encore fait merveille aux côtés de Granit Xhaka pour contrarier Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Même lorsque Chelsea a ouvert le score après seulement quatre minutes grâce à Alejandro Garnacho, Sunderland n'a pas paniqué, égalisant en milieu de première mi-temps par l'entremise de Wilson Isidor.

Chelsea surpris à domicile

De son côté, Chemsdine Talbi joue un peu moins ces dernières semaines : il a débuté les trois derniers matchs sur le banc. Mais cela ne l'empêche pas de se montrer décisif. Comme la semaine dernière contre Wolverhampton, il s'est mué en supersub.

Monté dans la dernière demi-heure alors que le score était toujours de 1-1, le natif de Sambreville a fait basculer la rencontre dans le temps additionnel en profitant avec calme du travail de temporisation de Brian Brobbey. Son premier but pour Sunderland. Un but d'autant plus précieux qu'il offre aux Black Cats une victoire de prestige...et la deuxième place provisoire du classement.