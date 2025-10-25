Une légende du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il fait cela très, très bien"

Légende du Bayern Munich, Arjen Robben s'est exprimé sur l'effectif actuel du club bavarois. Il est impressionné et pense que cette équipe peut nourrir de grandes ambitions.

Il apprécie le jeu mis en place par Vincent Kompany : "Tout se passe très bien au Bayern. J’aime particulièrement la manière dont l’équipe joue collectivement. Tout le monde travaille ensemble – et surtout, tout le monde défend très bien en équipe. Si le Bayern continue à jouer avec cette constance, des joueurs comme Michael Olise et Luis Díaz peuvent faire la différence. Les deux sont actuellement en grande forme ; ils sont très rapides et forts dans les duels en un contre un."

"Quand on est en forme au FC Bayern – et c’est le cas en ce moment – on peut battre n’importe quel adversaire. Le Bayern fait partie des favoris pour la finale de la Ligue des champions. Mais bien sûr, la finale est encore loin. Néanmoins, pour l’instant, le FC Bayern est presque imbattable", poursuit-il au micro de son équipe.

L’entraîneur fait cela très, très bien

Il ne manque pas de saluer le coach belge : "Bien sûr, il y a de très bonnes équipes en Europe. Le PSG est clairement une équipe avec laquelle il faut compter. Je pense aussi qu’il y aura une équipe surprise. Il faut toujours rester calme et se concentrer sur sa propre équipe. L’entraîneur fait cela très, très bien."

Buteur contre Bruges pour sa première titularisation en Ligue des champions, Lennart Karl a impressionné Arjen Robben : "Il a été exceptionnel. Le garçon doit en profiter. Le plus important à cet âge, c’est de rester concentré sur le prochain match. Il faut travailler sur soi chaque jour et ne pas se dire : 'J’ai fait un grand match, tout est merveilleux.'"





"Il faut continuer à pousser à l’entraînement et ne jamais se reposer sur ses lauriers. C’est ça la différence : c’est pourquoi les très bons joueurs restent au plus haut niveau si longtemps. Atteindre ce niveau est une chose, y rester en est une autre", met-il en garde.