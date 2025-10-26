Les joueurs du Real Madrid très en colère : Lamine Yamal met de l'huile sur le feu avant le Clásico

Après les piques de Lamine Yamal envers le Real Madrid, une photo sur Instagram a relancé la polémique.

Dans la vidéo publiée par Lamine Yamal, le jeune prodige revient sur son enfance, ses origines et ce qui le pousse à réussir. "Je ne joue pas pour mon ego ni pour les projecteurs, mais pour ne jamais revivre ce que j’ai connu avant", explique-t-il.

Mais plus que la vidéo, c’est la photo publiée qui fait parler. On voit Yamal célébrer son but au Bernabéu lors du 0-4 infligé au Real Madrid la saison dernière. En arrière-plan, des supporters madrilènes furieux. Un choix d’image loin d’être anodin, selon la presse espagnole.

Une pique envers le Real Madrid

Il y a quelques jours, Yamal avait provoqué le club madrilène pendant la Kings League de Gerard Piqué. Quand on lui a demandé ce que le Real Madrid avait en commun avec l’équipe Porcinos, il a répondu avec un sourire : "Ils volent et ils se plaignent tous les deux."

Selon la presse espagnole, plusieurs joueurs du Real jugent son attitude "irrespectueuse" et "immature". Dani Carvajal, qui le connaît bien en équipe nationale, souhaiterait lui parler après le Clásico.

Malgré la polémique, Yamal est impassible. "J’ai déjà marqué contre le Real, même au Bernabéu. Le 0-4 n’était pas un hasard", a-t-il déclaré avec un sourire. Cet après-midi à 16h15, il retrouvera le Real Madrid pour un nouveau Clásico qui s’annonce bouillant.

FC Barcelone
Real Madrid
Lamine Yamal

