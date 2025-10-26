Moqué cet été, Sunderland fait taire tout le monde grâce à Talbi et Sadiki

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Moqué cet été, Sunderland fait taire tout le monde grâce à Talbi et Sadiki

Oui, Sunderland a beaucoup dépensé cet été pour batir son équipe, mais ça a porté ses fruits. Les Blacks Cats sont deuxièmes de Premier League.

Au début du mercato, beaucoup de personnes ne prenaient pas au sérieux Sunderland. Promu de Championship, le club a sorti le grand jeu en dépensant près de 187 millions d’euros sur le marché des transferts.

Parmi les recrues, deux visages bien connus de la Pro League : Chemsdine Talbi et Noah Sadiki. Le premier a coûté 20 millions d’euros, le second 17. Presque quarante millions investis sur deux jeunes talents 'belges'.

Deuxième de Premier League

Après neuf journées, le pari est gagnant. Sunderland pointe à la deuxième place de Premier League avec 17 points, juste derrière Arsenal. Un début de saison étincelant pour un promu que tout le monde voyait lutter pour le maintien.

Ce samedi, les Black Cats ont confirmé leur forme en s’imposant 1-2 sur la pelouse de Chelsea. Et comme un symbole, c’est Chemsdine Talbi qui a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel. Son premier but de la saison, et sans doute le plus important jusqu’ici.

Moqué en août, encensé en octobre. Sunderland est devenu la belle surprise du championnat anglais.

Commentaire
