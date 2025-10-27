"Lille a refusé" : la petite bombe de Thomas Meunier sur l'offre reçue cet été

Thomas Meunier revient bien dans le parcours avec Lille. Mais il entre dans sa dernière année de contrat, ce qui alimente les questions quant à son avenir.

Blessé au bassin lors du mois de septembre, Thomas Meunier monte en puissance avec Lille, dans la foulée de son bon match avec les Diables Rouges au pays de Galles. Hier, il a disputé les 90 minutes de la victoire 6-1 du LOSC face à Metz. Un match pour lequel il avait été envoyé en conférence de presse avant la rencontre. Comme à son habitude, il s'est montré assez franc au moment d'évoquer sa situation.

"Cet été, j'ai reçu une belle offre pour aller en Premier League. J’avais à ce moment-là 33 ans, un mois après j’en ai 34, et ce n’est pas un championnat qui recrute des joueurs plus âgés. C’est toujours compliqué dans un championnat où il y a énormément d’intensité, le business qui est assez important et c’était un peu une chance inespérée pour moi de pouvoir enfin y jouer", a-t-il expliqué, cité par Le Petit Lillois.

"Ça ne s’est pas fait, le LOSC a refusé. Il me reste un an de contrat. Je ne vais pas cracher dans la soupe non plus. Je ne suis pas mal ici. Ma famille se plaît énormément dans les alentours. Ce n’était pas dramatique, mais je dois dire que jouer en Premier League, c’est quelque chose d’assez mythique. Pouvoir le vivre, je pense que ce n’est pas donné à tout le monde", poursuit Meunier. 

Une prolongation ? Pas encore sur la table

Une fin de contrat en juin synonyme de départ libre ? "On va parler factuel, je n’ai pas de prolongation devant moi, donc pour l’instant, je suis sur le départ. Maintenant, si le Président me téléphone et me dit qu’on est content de prolonger, on se mettra autour d’une table. Mais pour l’instant, il n’y a rien. On verra en fin de saison. Pour le moment, hormis le fait d’être concerné, je ne peux pas dire grand-chose de plus". 

Depuis son transfert du Club de Bruges au PSG il y a bientôt dix ans, Thomas Meunier a à chaque fois quitté ses clubs gratuitement, en fin de contrat. Et il semble bien s'orienter vers un quatrième transfert du genre l'été prochain.

Thomas Meunier

