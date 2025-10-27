Toujours pas de but pour Loïs Openda, dans une situation compliquée à la Juventus...

La Juventus s'est inclinée pour la deuxième fois de la saison en Serie A ce dimanche. Toujours pas de but pour Loïs Openda sous ses nouvelles couleurs.

Le Diable Rouge n’est pas du tout le choix numéro un d’Igor Tudor. Il est le 4e choix du coach derrière Jonathan David, Dusan Vlahovic et Kenan Yıldız. Le natif de Liège est monté au jeu à la 78e minute à la place de Weston McKennie, sans cependant parvenir à faire la différence.

Toma Basic avait ouvert le score pour la Lazio à la 9e minute de jeu grâce à une superbe frappe. Le score est ensuite resté inchangé et les Turinois se sont donc inclinés 1-0.

Loïs Openda, qui a quitté cet été le RB Leipzig pour rejoindre la Juventus, est dans une phase compliquée de sa carrière. Son dernier but en match officiel remonte... au 11 avril 2025. C’était lors d’une victoire du RB Leipzig face à Wolfsburg.

Avec sa nouvelle équipe, Loïs Openda n’a pour le moment que deux titularisations à son actif : face à l’Atalanta en Serie A le 27 septembre et contre Dortmund en Ligue des champions le 16. Il a malgré tout déjà pris part à un total de sept matchs avec les Italiens, mais rien n’y fait : il n’a toujours pas marqué.

Enfin un but ce mercredi ?

Et avec les Diables Rouges, le constat est le même. L’attaquant belge peine à marquer. Mercredi, le club italien recevra l’Udinese à 18h30. Voir Loïs Openda démarrer la rencontre semble très peu probable. Son équipe est actuellement huitième au classement après huit journées.