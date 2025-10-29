🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

Chafik Ouassal
| Commentaire
🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe
Photo: © photonews
Deviens fan de RB Leipzig! 12

En Allemagne aussi c'était soirée de coupe avec le deuxième tour de la Coupe d'Allemagne, et le RB Leipzig qui allait chercher sa qualification à Cottbus.

Johan Bakayoko a donné l'avantage au RB Leipzig face à Cottbus (troisième division allemande) d'un coup de canon. Le Belge n'a eu besoin que de 13 minutes pour donner l'avantage à Leipzig d'un tir puissant. Le pensionnaire de Bundesliga l'a finalement emporté 1-4 et se hisse au tour suivant.

Dans les autres rencontres, le choc de cette soirée a vu Dortmund l'emporter sur la pelouse de l'Eintracht Frankfurt, avec Arthur Theate titulaire. Le Borussia l'a emporté aux tirs au but après que le match se soit terminé sur le score de 1-1.

Michy Batshuayi montait au jeu juste avant la séance et transformati son tir. Mais Dortmund l'emportait finalement 4 tirs à 2, et valide sa qualification pour le tour suivant.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RB Leipzig
Johan Bakayoko

Plus de news

"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

10:30
"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

10:00
"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège Interview

"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège

09:30
Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

09:00
"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

08:40
Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

08:20
Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

08:00
Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

07:30
L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

23:18
Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

22:40
Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

22:53
Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

22:25
Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

22:40
🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

22:20
🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

22:00
Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

21:42
La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

21:21
Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

21:07
Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien

Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien

20:47
Record pour le Lotto Park d'Anderlecht : "Une affluence sans précédent dans l'histoire du football belge"

Record pour le Lotto Park d'Anderlecht : "Une affluence sans précédent dans l'histoire du football belge"

20:20
Beveren peut-il créer la surprise contre le Standard ? "Nous n'allons pas nous contenter de défendre"

Beveren peut-il créer la surprise contre le Standard ? "Nous n'allons pas nous contenter de défendre"

20:04
Le Standard, Anderlecht et Bruges sont prévenus : attention aux mauvaises surprises

Le Standard, Anderlecht et Bruges sont prévenus : attention aux mauvaises surprises

19:40
Un nouveau Felice Mazzu ? "Je dois encore grandir à ce niveau-là, même à mon âge très avancé"

Un nouveau Felice Mazzu ? "Je dois encore grandir à ce niveau-là, même à mon âge très avancé"

19:20
Pas la moindre minute en championnat : un Diable dans le creux dans son nouveau club

Pas la moindre minute en championnat : un Diable dans le creux dans son nouveau club

19:00
L'Union championne du monde officieuse ? Le Club de Bruges a eu sa chance mais n'y est pas parvenu

L'Union championne du monde officieuse ? Le Club de Bruges a eu sa chance mais n'y est pas parvenu

18:40
Une reconversion toute tracée pour Thorgan Hazard ? "Je le vois bien dans ce rôle quand il aura arrêté"

Une reconversion toute tracée pour Thorgan Hazard ? "Je le vois bien dans ce rôle quand il aura arrêté"

18:20
David Hubert annonce du changement à l'Union : "Il est prêt à jouer"

David Hubert annonce du changement à l'Union : "Il est prêt à jouer"

17:40
"J'ai réagi à chaud" : l'entraîneur de Strasbourg s'excuse après ses propos sur la blessure de Malick Fofana

"J'ai réagi à chaud" : l'entraîneur de Strasbourg s'excuse après ses propos sur la blessure de Malick Fofana

18:00
"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

17:20
Deux semaines pour décider du sort de Besnik Hasi ? Le baptême de feu de la nouvelle direction d'Anderlecht

Deux semaines pour décider du sort de Besnik Hasi ? Le baptême de feu de la nouvelle direction d'Anderlecht

17:00
1
Sébastien Pocognoli profitera-t-il d'une règle spécifique à la Ligue 1 ? "La question a tout son sens"

Sébastien Pocognoli profitera-t-il d'une règle spécifique à la Ligue 1 ? "La question a tout son sens"

16:30
Kylian Hazard n'a pas peur de Charleroi : "Ce n'est pas comme si on jouait le Real"

Kylian Hazard n'a pas peur de Charleroi : "Ce n'est pas comme si on jouait le Real"

16:00
"C'est très facile" : voici comment Alexis André Jr. gère le football et la création de contenu

"C'est très facile" : voici comment Alexis André Jr. gère le football et la création de contenu

15:23
Quel Kevin De Bruyne aurons-nous à la Coupe du Monde ? Le médecin des Diables s'exprime

Quel Kevin De Bruyne aurons-nous à la Coupe du Monde ? Le médecin des Diables s'exprime

15:40
LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marine en quête d'un exploit

LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marine en quête d'un exploit

15:10
Steven Defour voit une surprise dans le top 6 : "Cette équipe peut viser bien plus haut qu'elle ne le pensait"

Steven Defour voit une surprise dans le top 6 : "Cette équipe peut viser bien plus haut qu'elle ne le pensait"

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 9
FC Augsburg FC Augsburg 31/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 01/11 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Union Berlin Union Berlin 01/11 Freiburg Freiburg
RB Leipzig RB Leipzig 01/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 01/11 Werder Brême Werder Brême
FC St. Pauli FC St. Pauli 01/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Bayern Munich Bayern Munich 01/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Cologne 1. FC Cologne 02/11 Hambourg Hambourg
Wolfsburg Wolfsburg 02/11 Hoffenheim Hoffenheim
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved