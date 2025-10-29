🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

En Allemagne aussi c'était soirée de coupe avec le deuxième tour de la Coupe d'Allemagne, et le RB Leipzig qui allait chercher sa qualification à Cottbus.

Johan Bakayoko a donné l'avantage au RB Leipzig face à Cottbus (troisième division allemande) d'un coup de canon. Le Belge n'a eu besoin que de 13 minutes pour donner l'avantage à Leipzig d'un tir puissant. Le pensionnaire de Bundesliga l'a finalement emporté 1-4 et se hisse au tour suivant.

Dans les autres rencontres, le choc de cette soirée a vu Dortmund l'emporter sur la pelouse de l'Eintracht Frankfurt, avec Arthur Theate titulaire. Le Borussia l'a emporté aux tirs au but après que le match se soit terminé sur le score de 1-1.

Michy Batshuayi montait au jeu juste avant la séance et transformati son tir. Mais Dortmund l'emportait finalement 4 tirs à 2, et valide sa qualification pour le tour suivant.