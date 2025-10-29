Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne a été opéré avec succès à Anvers. Le Napoli a confirmé l'information dans un communiqué publié ce mercredi en début d'après-midi.

"Comme prévu, Kevin De Bruyne a été opéré aujourd’hui à Anvers à la suite d’une grave lésion du biceps fémoral de la cuisse droite", écrit le club italien.

Avant de préciser : "L’intervention s’est parfaitement bien déroulée. De Bruyne, assisté pendant l’opération par le responsable du staff médical napolitain, le Dr Raffaele Canonico, poursuivra la première phase post-chirurgicale de sa rééducation en Belgique."

Le Diable Rouge devrait manquer 3 à 5 mois de compétition. Un véritable coup dur pour le Napoli, mais aussi pour l’équipe nationale belge qui aura besoin de son joueur lors de la prochaine trêve. C’est donc sans son magicien que la Belgique devra terminer le travail.

Manque de chance pour les Diables Rouges...

Et pas seulement Kevin De Bruyne : Youri Tielemans, Malick Fofana ou encore Romelu Lukaku sont également sur la touche. Mais les adversaires de notre sélection restent plus que jamais à notre portée. Il y aura dans un premier temps le Kazakhstan, le 15 novembre à l’extérieur, et ensuite le Liechtenstein à Sclessin le 18.





C’est une période noire pour le football belge en ce moment, du moins au niveau des blessures. Espérons que la Belgique soit épargnée lors du prochain Mondial, si qualification il y a bien sûr, même si cela devrait être une formalité.