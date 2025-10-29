Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"
Zeno Debast l'a confirmé via une story partagé sur Instagram : il sera absent pour plusieurs semaines.

Le défenseur belge souffre d'une blessure au genou gauche, comme en témoigne sa photo partagée sur Instagram, où on le voit avec une attelle. Le joueur avait dû quitter le terrain dix minutes avant la fin du match entre le Sporting et l'OM, le mercredi 22 octobre, en Ligue des champions.

"Salut les gars ! Comme vous l’avez déjà entendu, je serai absent pendant quelques semaines à cause d’une blessure au genou. Rien de grave. Je reviendrai bientôt, plus fort que jamais", a-t-il écrit dans une story Instagram. 

Certainement absent pour la prochaine trêve

Il ne devrait donc pas être de la partie pour le prochain rassemblement de la Belgique. Les hommes de Rudi Garcia se déplaceront au Kazakhstan le 15 novembre avant de recevoir le Liechtenstein à Sclessin le 18.

Cette blessure s'ajoute à la longue liste des joueurs belges blessés. Encore le week-end dernier, Malick Fofana et Kevin De Bruyne se sont blessés et seront absents plusieurs mois.

Une blessure au genou comme celle-ci dure généralement de 3 à 4 semaines. Il pourrait alors faire son retour juste après la trêve internationale. Difficile de savoir s'il sera prêt pour la rencontre face au Club de Bruges le 26 novembre en Ligue des champions, cela dépendra de l'évolution de sa blessure. Avant cette rencontre, le Sporting disputera également un match du 4e tour de la Coupe portugaise face à l'Atlético Clube Marinhense au retour de la trêve. 

