"Je vis un rêve" : Dodi Lukebakio sous le charme de José Mourinho

Dodi Lukebakio, auteur d'une grande performance ce mercredi soir en Coupe de la Ligue portugaise face au Clube Desportivo de Tondela, est revenu sur le succès de son équipe et a pris la parole sur son coach José Mourinho.

Les Lisboètes se sont qualifiés pour les demi-finales en s’imposant sur le score de 3-0. L’international belge a inscrit le second but de la partie à la 83e minute de jeu. Il a également été récompensé avec le titre d’homme du match.

Au micro de Sport TV, il analyse cette rencontre : "Nous avons dominé le match et tenté de nous créer des occasions. Je suis très heureux parce que nous avons obtenu la victoire, c’était notre objectif. Nous pouvons désormais nous concentrer sur le match de samedi."

Le Diable Rouge est très heureux d’avoir marqué son premier but avec Benfica : "Je suis très heureux. Je veux remercier Jésus-Christ pour ce but, qui compte beaucoup pour moi, dans un club comme Benfica. Je cherchais à marquer pour aider mon équipe, et aujourd’hui j’y suis parvenu."

"C'était très important d'obtenir ce résultat devant nos supporters, car l'année dernière, ils ont remporté ce trophée. C'est important pour le club de le gagner à nouveau. Nous avons beaucoup de matchs à venir, il faut rester concentrés", poursuit-il.





Blessé en début de saison, il a travaillé pour revenir au meilleur niveau : "Je suis arrivé blessé. Ce n’était pas une blessure grave, mais j’avais besoin de temps pour récupérer. J’ai été très bien accueilli, j’ai beaucoup travaillé et je veux remercier tous ceux qui m’ont aidé à revenir en forme. C’est une nouvelle équipe, avec beaucoup de nouveaux joueurs."

"Nous essayons d’assimiler les nouvelles dynamiques, ce qui n’est pas facile car nous jouons tous les trois jours. Nous essayons de jouer mieux à chaque rencontre. Nous avions déjà gagné le dernier match, et nous l’avons refait aujourd’hui. C’est très important pour l’équipe de gagner en confiance."

Dodi Lukebakio sur José Mourinho

Dodi Lukebakio s’est exprimé à propos de son coach José Mourinho : "C’est quelque chose de très spécial. Je vis un rêve. C’est un honneur d’avoir un entraîneur comme lui, parce qu’il me pousse à donner le meilleur de moi-même et me dit ce que je dois faire pour atteindre mon meilleur niveau. C’est une très bonne chose pour Benfica et pour tout le monde, car c’est un entraîneur avec énormément d’expérience, qui a déjà remporté de nombreux titres. Il nous aide à devenir des gagnants."