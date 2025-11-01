Dernier de Liga et être sélectionné par Rudi Garcia ? La situation compliquée d'Axel Witsel à Gérone

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Dernier de Liga et être sélectionné par Rudi Garcia ? La situation compliquée d'Axel Witsel à Gérone
Photo: © photonews

Axel Witsel a choisi Gérone pour continuer à jouer et viser le Mondial 2026, mais le club catalan traverse une mauvaise passe.

Axel Witsel voulait un nouveau défi. Après la fin de son contrat à l'Atletico Madrid en juillet, le Diable Rouge avait choisi de rester en Espagne. Il avait rejoint Gérone pour retrouver du temps de jeu et garder une chance de figurer dans la sélection de Rudi Garcia pour le Mondial 2026.

Les semaines passent et rien ne se déroule comme prévu. Le milieu belge joue, mais Gérone s’enfonce. Ce vendredi, le club catalan s’est incliné 2-1 sur la pelouse de Getafe. Mario Martin et Borja Mayoral ont frappé en seconde période, avant que Stuani ne sauve l’honneur sur penalty à la toute fin.

Le collectif ne fonctionne pas et Witsel joue sans vrai soutien autour de lui. Son expérience ne suffit plus à combler le manque de confiance d’un groupe en perte de repères.

Avec sept points en onze matchs, Gérone est bon dernier de Liga. Trois défaites consécutives et le doute continue de s'installer. Il y a à peine deux saisons, Gérone avait terminé troisième de Liga avec 81 points.

Une situation compliquée pour Witsel, Garcia prend en compte les performances en club et le classement de l'équipe. D'autres Belges sont mieux classés avec leurs clubs...

