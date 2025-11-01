Pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde : la drôle de routine du coéquipier de Doku à City

Erling Haaland a confié boire deux verres de lait cru chaque jour. Une habitude qui a surpris ses fans et fait réagir les autorités britanniques.

Erling Haaland a beau être une machine à buts, sa routine intrigue autant que ses performances. L'attaquant de Manchester City a dévoilé, sur sa chaîne YouTube, un aperçu de sa vie de footballeur professionnel.

Un détail a retenu l’attention : il boit chaque jour deux verres de lait cru. Dans sa vidéo, le Norvégien vante les bienfaits de cette boisson, qu’il qualifie de "super aliment".

Vendre du lait cru n’est pas interdit au Royaume-Uni, mais c’est très encadré. Seules certaines exploitations autorisées peuvent le distribuer directement aux consommateurs.

La FSA met en garde

Cette habitude n’a pas plu à tout le monde. La Food Standards Agency, l’organisme britannique chargé de la sécurité alimentaire, a réagi. Elle rappelle que le lait cru, non pasteurisé, peut contenir des bactéries dangereuses et provoquer des intoxications alimentaires.

Fidèle à sa discipline, Haaland continue de suivre son rituel, convaincu d’en tirer un avantage pour rester au top. Peut-être que c’était ça, la recette secrète de Kevin De Bruyne pendant ses dix ans à City.

