Sale après-midi pour Karel Geraerts : Reims piégé par Dunkerque

Reims, coaché par le Belge Karel Geraerts, a chuté à domicile face à Dunkerque 1-2. Les Nordistes passent devant au classement.

Dunkerque a réalisé une belle opération ce samedi en s’imposant 2-1 sur la pelouse du Reims de Karel Geraerts. L’entraîneur belge, ancien coach de l’Union Saint-Gilloise, a vu son équipe s’effondrer.

Les Rémois ont ouvert le score sur une frappe d’Akieme. Mais les visiteurs, plus tranchants, ont égalisé avant la pause grâce à Marco Essimi.

Dès le retour des vestiaires, Thomas Robinet a offert l’avantage aux Nordistes. Reims a tenté de réagir, mais les hommes d'Albert Sanchez ont résisté jusqu’au bout.

Sur le terrain, plusieurs visages familiers du football belge étaient présents. Théo Leoni, l’ancien Anderlechtois, et Teddy Teuma, ex-capitaine de l’Union Saint-Gilloise, étaient titulaires dans le onze de Geraerts.

Grâce à ce succès, Dunkerque grimpe à la 7e place du classement et devance Reims, huitième.