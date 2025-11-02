🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool
Aston Villa s'est incliné 2-0 à Liverpool, hier soir. Amadou Onana a pourtant donné de sa personne pour provoquer une réaction chez les Villans.

Battu à six reprises lors des sept derniers matchs, Liverpool ne pouvait plus se manquer à Anfield. L'adversaire s'annonçait pourtant coriace, puisque c'est Aston Villa (victorieux de Tottenham et Manchester City lors des deux dernières journées) qui est venu rendre visite aux Reds. 

Comme lors des deux derniers matchs références, Amadou Onana a enchaîné au milieu de terrain, Youri Tielemans était par contre toujours retenu à l'infirmerie. La première mi-temps s'est avérée équlibrée, mais un instant d'inattention d'Emiliano Martinez a tout fait basculer.

Sa relance manquée a permis à Mohamed Salah d'ouvrir le score sur un plateau juste avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est Ryan Gravenberch qui a sécurisé la victoire, capitale pour Arne Slot.

Les esprits s'échauffent

Aston Villa ne s'est pourtant pas rendu sans combattre, au propre comme au figuré. Amadou Onana a ainsi été averti par l'arbitre par une bagarre avec Alexis Mac Allister. En Angleterre, certains estiment même qu'il aurait mérité d'être exclu.

Le Diable Rouge était très remonté contre le frère de Kevin Mac Allister. Quelques minutes avoir été envoyé dans les panneaux publicitaires, il s'est vengé en empoignant l'Argentin à la gorge. Au bout d'une deuxième mi-temps très nerveuse, Liverpool a conservé son avantage et revient provisoirement de la dixième...à la troisième place.

