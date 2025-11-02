L'AC Milan prépare une belle récompense pour Alexis Saelemaekers

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Titulaire contre l'Atalanta, Alexis Saelemaekers pourrait bientôt prolonger son contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2030.

Alexis Saelemaekers avait quitté le rassemblement des Diables Rouges lors de la dernière trêve internationale à cause d’une blessure, finalement moins grave que prévu.

Il n’a manqué qu’un seul match avec les Diables. Depuis, il joue chaque match avec l’AC Milan. Le week-end dernier, il a disputé l’intégralité de la rencontre face à l’Atalanta 1-1.

Arrivé à Milan en 2020 en provenance d’Anderlecht, Saelemaekers avait été prêté quelques mois au club bruxellois, avant d’enchaîner des prêts à Bologne puis à l’AS Roma.

Une prolongation de contrat en vue

À 26 ans, il a réussi à se faire une place dans l’équipe. Ses bonnes performances n’ont pas échappé aux dirigeants milanais, qui souhaitent le récompenser.

D’après le journaliste Nicolo Schira, le Diable Rouge serait proche d’une prolongation de contrat. De nouvelles discussions sont prévues dans les prochains jours pour un accord jusqu’en 2030 (2029 avec une option d’un an supplémentaire). Une revalorisation salariale serait aussi sur la table.