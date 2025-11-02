Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

Le Bayern Munich poursuit sa marche en avant avec une 15e victoire d'affilée face à Leverkusen. Kompany se réjouit, mais garde les pieds sur terre.

Le Bayern Munich s’est imposé 3-0 samedi soir face au Bayer Leverkusen. L’équipe de Vincent Kompany enchaîne les victoires comme dans le mode carrière d’EA FC. C’est la 15e victoire consécutive pour le Rekordmeister.

"Nous avons gagné 15 matchs, c’est bien, mais il faut continuer comme ça", a déclaré Kompany après la rencontre, cité par les médias du club. "Ce n’est pas suffisant. J’ai hâte d’affronter le PSG. Nous avons mérité le droit d’y aller avec enthousiasme."

La 15e victoire pour Kompany et ses hommes

Le coach belge a surpris en décidant de faire tourner son effectif. Des joueurs clés comme Olise, Luis Diaz ou Harry Kane ont été ménagés en vue du match de Ligue des champions contre le PSG. "Rotation ? Moi, j’appelle ça de la concurrence", a réagi Kompany après le match.

"C'est normal que l’adversaire soit plus motivé quand il voit que certains titulaires ne sont pas là. Il était important pour nous d’imposer un gros rythme dès le début. Ensuite, il faut un peu de chance pour marquer, et nous l’avons eue."





Kompany pense au PSG. Le club bavarois se rendra à Paris mardi soir. "Ce sera du rock’n’roll. Ils ont confiance, nous aussi, ce sera un match fantastique."