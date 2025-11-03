L'ancien joueur du Standard, Aron Dønnum, accusé de racisme, réagit : "Je suis très, très triste"

L'entraîneur du Havre, Didier Digard, accuse l'ancien joueur du Standard de Liège, Aron Dønnum, de racisme. L'ailier norvégien a tenu à se défendre.

Mais comment en est-on arrivé à de telles accusations de la part de l’entraîneur havrais ? Toulouse et Le Havre s’affrontaient en Ligue 1 ce dimanche. Aron Dønnum était titulaire côté toulousain. Mais il a fait parler de lui lors d’une action…

En effet, après un duel avec Simon Ebonog, le staff et les dirigeants du HAC ont accusé le joueur d’avoir eu des propos racistes. L’ancien Liégeois a fait un mouvement de la main sous son nez pour certainement souligner une mauvaise odeur.

Le coach havrais a réagi au micro de Ligue 1+. Il souligne "un problème de société en France". "Là, ça touche à l’être humain, ce n’est plus le sport. Le sport, c’est pour l’intégration. Tous ensemble, tous égaux. L’arbitre était à un centimètre. Je veux bien croire qu’il ne l’ait pas vu. Mais c’est très grave."

Aron Dønnum pourrait prochainement être convoqué devant la commission de discipline de la LFP afin que son cas soit étudié. Le joueur risque une suspension de dix matchs si son mauvais comportement est avéré.

Aron Dønnum nie

L’ailier nie tout acte raciste : "La première chose que je sens, c’est sa respiration. Je fais comme ça (il mime de la main un geste devant son nez) parce que ça sent mauvais. Ça n’a rien à voir avec le racisme. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Je ne devrais peut-être faire ça à personne. Mais au lieu de me battre comme je le fais habituellement, j’ai fait ça et je suis parti."

"Ce n’est pas la première fois que je le fais. Je l’ai déjà fait avant. Mes partenaires l’ont déjà fait aussi. Ce n’est rien de... Pour moi, c’est fou. Juste fou. Je suis très très triste. Très très très triste. C’est très inconfortable d’avoir à s’expliquer là-dessus, je ne sais pas quoi dire, je me sens triste", conclut le joueur selon RMC Sport.