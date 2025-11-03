Le CEO du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il n'a pas fait que ramener le plaisir"

Le CEO du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il n'a pas fait que ramener le plaisir"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le CEO du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a une nouvelle fois été élogieux à propos de Vincent Kompany en conférence de presse.

Les Bavarois réalisent un début de saison tout bonnement exceptionnel. Après 15 matchs toutes compétitions confondues, ils sont toujours invaincus, mais ont surtout remporté toutes leurs rencontres.

Des résultats dus en partie à l’entraîneur Vincent Kompany. Le CEO sait ô combien son travail est précieux : "Vincent a non seulement ramené le plaisir, mais il a aussi formé une véritable équipe, avec cet esprit Bayern très particulier qui n’est pas présent toutes les années."

"Tous les matchs officiels ont été gagnés, l’équipe est sur la bonne voie dans toutes les compétitions", souligne-t-il.

Une série de victoires ne sert à rien en début de saison

Mais il précise : "Une série de victoires ne sert à rien en début de saison, alors profitons de cet élan et continuons à travailler dur."

Le défi sera de taille pour les Bavarois ce mardi. Ils se déplaceront au Parc des Princes pour y affronter les champions d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain.

Dans la plus prestigieuse des compétitions, le PSG et le Bayern sont actuellement tous deux sur une série de victoires après trois matchs. Les Parisiens sont cependant en tête à la différence de buts, juste devant le club allemand. L’Inter, Arsenal et le Real Madrid sont les seules autres équipes à avoir remporté leurs trois premiers matchs de Ligue des champions.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis PSG - Bayern Munich en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (04/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
PSG
Bayern Munich
François Kompany

Plus de news

"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

10:00
Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

09:40
La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement Réaction

La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement

09:20
Le sauveur de la RAAL voulait se racheter : "C'est moi qui devais être au marquage sur le corner" Réaction

Le sauveur de la RAAL voulait se racheter : "C'est moi qui devais être au marquage sur le corner"

08:20
"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

08:40
L'ancien joueur du Standard, Aron Dønnum, accusé de racisme, réagit : "Je suis très, très triste"

L'ancien joueur du Standard, Aron Dønnum, accusé de racisme, réagit : "Je suis très, très triste"

08:00
Le FC Barcelone prend confiance avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

Le FC Barcelone prend confiance avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

07:30
🎥 Dernier homme, vraiment ? La carte rouge qui a plombé l'Antwerp à Saint-Trond fait débat

🎥 Dernier homme, vraiment ? La carte rouge qui a plombé l'Antwerp à Saint-Trond fait débat

07:00
Malgré un bon match contre Genk, les fans de Westerlo... sifflent leur équipe : "Incompréhensible"

Malgré un bon match contre Genk, les fans de Westerlo... sifflent leur équipe : "Incompréhensible"

06:30
Il fait déjà oublier José Mourinho : débuts idylliques pour Domenico Tedesco en Turquie

Il fait déjà oublier José Mourinho : débuts idylliques pour Domenico Tedesco en Turquie

06:00
Jordi Liongola homme du match, l'attaque au service du collectif : les notes de la RAAL Analyse

Jordi Liongola homme du match, l'attaque au service du collectif : les notes de la RAAL

22:40
Le petit frère d'un Anderlechtois élu meilleur joueur d'un tournoi international avec les U15 d'Anderlecht

Le petit frère d'un Anderlechtois élu meilleur joueur d'un tournoi international avec les U15 d'Anderlecht

23:00
1
Officiel : l'aventure s'arrête après 16 matchs et seulement 4 victoires pour Will Still

Officiel : l'aventure s'arrête après 16 matchs et seulement 4 victoires pour Will Still

22:20
Arne Engels décisif : le Celtic remporte le Old Firm contre les Rangers de Nicolas Raskin

Arne Engels décisif : le Celtic remporte le Old Firm contre les Rangers de Nicolas Raskin

22:00
🎥 Max Dean perd le contrôle : une agression incompréhensible sur Mathieu Maertens et un excès de colère

🎥 Max Dean perd le contrôle : une agression incompréhensible sur Mathieu Maertens et un excès de colère

21:40
Quel temps additionnel de folie ! La RAAL passe par toutes les émotions contre le Cercle

Quel temps additionnel de folie ! La RAAL passe par toutes les émotions contre le Cercle

21:20
2
"Plus besoin de jouer le championnat" : encore une grande nouvelle pour Vincent Kompany et le Bayern

"Plus besoin de jouer le championnat" : encore une grande nouvelle pour Vincent Kompany et le Bayern

19:00
Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"

Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"

21:00
Un seul but a suffi : Saint-Trond bat l'Antwerp, qui glisse à... l'avant-dernière place de Pro League

Un seul but a suffi : Saint-Trond bat l'Antwerp, qui glisse à... l'avant-dernière place de Pro League

20:40
Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ? Interview

Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ?

19:30
Les leaders battus, le dernier gagne, et une grosse gifle pour terminer la journée des surprises en D1 ACFF

Les leaders battus, le dernier gagne, et une grosse gifle pour terminer la journée des surprises en D1 ACFF

20:00
Tournant dans la course à la montée : Courtrai signe la bonne opération du week-end au Beerschot

Tournant dans la course à la montée : Courtrai signe la bonne opération du week-end au Beerschot

18:40
Débuts de rêve pour Felice Mazzu, La Gantoise d'Ivan Leko s'effondre encore !

Débuts de rêve pour Felice Mazzu, La Gantoise d'Ivan Leko s'effondre encore !

18:13
"Un désavantage" : Thorsten Fink déçu de l'absence des supporters de Genk à Westerlo

"Un désavantage" : Thorsten Fink déçu de l'absence des supporters de Genk à Westerlo

18:00
Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

11:20
13 matchs et puis s'en va : Yannick Ferrera est viré !

13 matchs et puis s'en va : Yannick Ferrera est viré !

17:30
1
Arrivé de D2 suisse, double buteur à Zulte : le nouveau gros coup de l'Union ?

Arrivé de D2 suisse, double buteur à Zulte : le nouveau gros coup de l'Union ?

17:00
La fin est proche : après avoir tué Mouscron et détruit Bordeaux, Gerard Lopez coule un autre club historique

La fin est proche : après avoir tué Mouscron et détruit Bordeaux, Gerard Lopez coule un autre club historique

16:30
"On a l'air naïfs, faibles" : l'aventure de Will Still à Southampton vire au cauchemar

"On a l'air naïfs, faibles" : l'aventure de Will Still à Southampton vire au cauchemar

16:00
La transversale a choisi son camp : Genk se glisse dans le top 6 après une victoire flatteuse à Westerlo

La transversale a choisi son camp : Genk se glisse dans le top 6 après une victoire flatteuse à Westerlo

15:25
Le petit frère d'un espoir belge fait ses grands débuts en Jupiler Pro League

Le petit frère d'un espoir belge fait ses grands débuts en Jupiler Pro League

15:00
Fred Vanderbiest prend la défense d'Anderlecht : "Quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face"

Fred Vanderbiest prend la défense d'Anderlecht : "Quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face"

14:30
Mathis Suray, le Carolo devenu chouchou du public aux Pays-Bas : "Je ne savais pas quoi faire"

Mathis Suray, le Carolo devenu chouchou du public aux Pays-Bas : "Je ne savais pas quoi faire"

14:00
🎥 "Là, c'est une situation de merde, je n'y vais pas" : la réaction lunaire de John Textor face au RWDM

🎥 "Là, c'est une situation de merde, je n'y vais pas" : la réaction lunaire de John Textor face au RWDM

13:40
Après les critiques, Nilson Angulo a un mot pour Besnik Hasi

Après les critiques, Nilson Angulo a un mot pour Besnik Hasi

13:20
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 4
Slavia Prague Slavia Prague 04/11 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 04/11 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Tottenham Tottenham 04/11 FC Copenhague FC Copenhague
Juventus Juventus 04/11 Sporting Portugal Sporting Portugal
Liverpool Liverpool 04/11 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 04/11 Bayern Munich Bayern Munich
Bodo Glimt Bodo Glimt 04/11 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 04/11 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 04/11 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 05/11 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 05/11 Villarreal Villarreal
Inter Inter 05/11 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 05/11 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 05/11 Galatasaray Galatasaray
FC Bruges FC Bruges 05/11 FC Barcelone FC Barcelone
Manchester City Manchester City 05/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 05/11 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 05/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved