Le CEO du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il n'a pas fait que ramener le plaisir"

Le CEO du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a une nouvelle fois été élogieux à propos de Vincent Kompany en conférence de presse.

Les Bavarois réalisent un début de saison tout bonnement exceptionnel. Après 15 matchs toutes compétitions confondues, ils sont toujours invaincus, mais ont surtout remporté toutes leurs rencontres.

Des résultats dus en partie à l’entraîneur Vincent Kompany. Le CEO sait ô combien son travail est précieux : "Vincent a non seulement ramené le plaisir, mais il a aussi formé une véritable équipe, avec cet esprit Bayern très particulier qui n’est pas présent toutes les années."

"Tous les matchs officiels ont été gagnés, l’équipe est sur la bonne voie dans toutes les compétitions", souligne-t-il.

Une série de victoires ne sert à rien en début de saison

Mais il précise : "Une série de victoires ne sert à rien en début de saison, alors profitons de cet élan et continuons à travailler dur."

Le défi sera de taille pour les Bavarois ce mardi. Ils se déplaceront au Parc des Princes pour y affronter les champions d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain.

Dans la plus prestigieuse des compétitions, le PSG et le Bayern sont actuellement tous deux sur une série de victoires après trois matchs. Les Parisiens sont cependant en tête à la différence de buts, juste devant le club allemand. L’Inter, Arsenal et le Real Madrid sont les seules autres équipes à avoir remporté leurs trois premiers matchs de Ligue des champions.