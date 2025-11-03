Le FC Barcelone prend confiance avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

Le FC Barcelone a bouclé son dernier test avant son prochain match de Ligue des champions qui sera en Belgique.

Le FC Barcelone a effectué sa répétition générale avant le duel de Ligue des champions face au Club de Bruges. Les Catalans se sont imposés 3-1 contre Elche.

Après moins de dix minutes de jeu, c’est Lamine Yamal qui a ouvert le score pour son équipe. L’ailier de 18 ans vient tout juste de rompre avec Nicki Nicole, mais il a visiblement su se remettre dans le match.

Barcelone n’a rencontré que peu de difficultés face à Elche

Deux minutes plus tard, c’est Ferran Torres qui a doublé la mise. Juste avant la pause, Rafa Mir a réduit l’écart pour Elche.

En seconde période, Marcus Rashford a scellé le sort de la rencontre : à l’heure de jeu, il a inscrit le 3-1, score qui ne bougera plus. Le FC Barcelone grimpe ainsi à la deuxième place de la Liga avec 25 points.

Cela reste toutefois cinq points de moins que le Real Madrid, maintenant ainsi un écart encore conséquent. Désormais, place à la Ligue des champions : le Barça se déplacera mercredi soir au stade Jan Breydel pour affronter le Club de Bruges.

"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

10:00
Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

09:40
La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement Réaction

09:20
Le CEO du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il n'a pas fait que ramener le plaisir"

09:00
Le sauveur de la RAAL voulait se racheter : "C'est moi qui devais être au marquage sur le corner" Réaction

08:20
"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

08:40
L'ancien joueur du Standard, Aron Dønnum, accusé de racisme, réagit : "Je suis très, très triste"

08:00
🎥 Dernier homme, vraiment ? La carte rouge qui a plombé l'Antwerp à Saint-Trond fait débat

07:00
Malgré un bon match contre Genk, les fans de Westerlo... sifflent leur équipe : "Incompréhensible"

06:30
Il fait déjà oublier José Mourinho : débuts idylliques pour Domenico Tedesco en Turquie

06:00
Jordi Liongola homme du match, l'attaque au service du collectif : les notes de la RAAL Analyse

22:40
Le petit frère d'un Anderlechtois élu meilleur joueur d'un tournoi international avec les U15 d'Anderlecht

23:00
1
Officiel : l'aventure s'arrête après 16 matchs et seulement 4 victoires pour Will Still

22:20
Arne Engels décisif : le Celtic remporte le Old Firm contre les Rangers de Nicolas Raskin

22:00
🎥 Max Dean perd le contrôle : une agression incompréhensible sur Mathieu Maertens et un excès de colère

21:40
Quel temps additionnel de folie ! La RAAL passe par toutes les émotions contre le Cercle

21:20
2
Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"

21:00
Un seul but a suffi : Saint-Trond bat l'Antwerp, qui glisse à... l'avant-dernière place de Pro League

20:40
Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ? Interview

19:30
Les leaders battus, le dernier gagne, et une grosse gifle pour terminer la journée des surprises en D1 ACFF

20:00
"Plus besoin de jouer le championnat" : encore une grande nouvelle pour Vincent Kompany et le Bayern

19:00
Tournant dans la course à la montée : Courtrai signe la bonne opération du week-end au Beerschot

18:40
Débuts de rêve pour Felice Mazzu, La Gantoise d'Ivan Leko s'effondre encore !

18:13
"Un désavantage" : Thorsten Fink déçu de l'absence des supporters de Genk à Westerlo

18:00
13 matchs et puis s'en va : Yannick Ferrera est viré !

17:30
1
Arrivé de D2 suisse, double buteur à Zulte : le nouveau gros coup de l'Union ?

17:00
La fin est proche : après avoir tué Mouscron et détruit Bordeaux, Gerard Lopez coule un autre club historique

16:30
"On a l'air naïfs, faibles" : l'aventure de Will Still à Southampton vire au cauchemar

16:00
La transversale a choisi son camp : Genk se glisse dans le top 6 après une victoire flatteuse à Westerlo

15:25
Le petit frère d'un espoir belge fait ses grands débuts en Jupiler Pro League

15:00
Fred Vanderbiest prend la défense d'Anderlecht : "Quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face"

14:30
Mathis Suray, le Carolo devenu chouchou du public aux Pays-Bas : "Je ne savais pas quoi faire"

14:00
🎥 "Là, c'est une situation de merde, je n'y vais pas" : la réaction lunaire de John Textor face au RWDM

13:40
Après les critiques, Nilson Angulo a un mot pour Besnik Hasi

13:20
🎥 Une légende locale : le retour émouvant de Dries Mertens au Galatasaray

13:00
Un concurrent direct en visite : La Louvière peut réaliser une opération en or

12:45

