Le FC Barcelone prend confiance avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

Le FC Barcelone a bouclé son dernier test avant son prochain match de Ligue des champions qui sera en Belgique.

Le FC Barcelone a effectué sa répétition générale avant le duel de Ligue des champions face au Club de Bruges. Les Catalans se sont imposés 3-1 contre Elche.

Après moins de dix minutes de jeu, c’est Lamine Yamal qui a ouvert le score pour son équipe. L’ailier de 18 ans vient tout juste de rompre avec Nicki Nicole, mais il a visiblement su se remettre dans le match.

Barcelone n’a rencontré que peu de difficultés face à Elche

Deux minutes plus tard, c’est Ferran Torres qui a doublé la mise. Juste avant la pause, Rafa Mir a réduit l’écart pour Elche.

En seconde période, Marcus Rashford a scellé le sort de la rencontre : à l’heure de jeu, il a inscrit le 3-1, score qui ne bougera plus. Le FC Barcelone grimpe ainsi à la deuxième place de la Liga avec 25 points.

Cela reste toutefois cinq points de moins que le Real Madrid, maintenant ainsi un écart encore conséquent. Désormais, place à la Ligue des champions : le Barça se déplacera mercredi soir au stade Jan Breydel pour affronter le Club de Bruges.