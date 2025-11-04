La Belgique est passée à côté : "Il a le niveau pour le Real Madrid"

Ces dernières années, de nombreux binationaux ont opté pour une autre sélection que la Belgique. Ismael Saibari n'est pas le plus connu du lot mais il fait sensation aux Pays-Bas.

Ismael Saibari (24 ans) n'a jamais vraiment été un sujet en équipes de jeunes au sein de la fédération, car il a très vite fait son choix. Né en Espagne, à Terrassa, il est pourtant arrivé très jeune en Belgique et est passé par toutes les catégories d'âge du KRC Genk, obtenant la nationalité belge.

Parti au PSV dès les U21, Saibari s'est depuis imposé comme l'un des meilleurs joueurs d'Eredivisie. Cette saison, le milieu axial compte 10 buts en 15 rencontres toutes compétitions confondues, dont 8 en 11 matchs de championnat.

Aux Pays-Bas, on voit l'international marocain, qui a été appelé pour la première fois en 2023 avec les Lions de l'Atlas, briller au plus haut niveau. "On savait déjà qu'il en était potentiellement capable mais cette saison, Saibari met tout en place", déclare l'ancien international néerlandais Théo Janssen sur Rondo.

"Il est puissant, rapide, bon des deux pieds, a un bon jeu de tête, sait passer son homme", énumère le joueur passé par Genk à l'époque. "Ce garçon a toutes les qualités pour passer une étape. Il a déjà 25 ans (en janvier, nda), c'est l'âge pour le faire et peut-être connaître une grande carrière".

Le Belgo-Marocain pourrait, selon le consultant néerlandais, s'imposer n'importe où : "Je le vois bien s'imposer en Bundesliga, à Leipzig, dans le subtop... mais honnêtement, même s'il signe au Real Madrid, je le vois s'en sortir, car il a les qualités pour".