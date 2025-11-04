Le PSG, actuellement la meilleure équipe d'Europe ? La réponse très claire de Vincent Kompany

Quel est actuellement la meilleure équipe d'Europe ? Le Paris Saint‑Germain ou le Bayern Munich... ou une autre encore ? La question a été posée à Vincent Kompany.

Le Bayern de l'ancien Diable Rouge affrontera le Paris Saint-Germain ce mardi soir en Ligue des Champions. Un duel au sommet entre deux des meilleures équipes du monde.

Les Bavarois parviendront-ils à enchaîner un seizième succès de suite en ce début de saison grandiose ? C'est la question que se posent les observateurs du football.

Avant cette rencontre, Vincent Kompany a été interrogé par Canal+. La chaîne de télévision française lui a demandé quelle est actuellement la meilleure équipe d'Europe.

La meilleure équipe d'Europe ?

"Est-ce celle qui reste sur quinze victoires en quinze matchs ou celle qui est championne d’Europe en titre ?", interroge le journaliste. Ce à quoi le coach belge répond humblement : "C’est celle qui est championne d’Europe en titre et celle qui a gagné la Ligue des Champions cette année. On ne le saura pendant longtemps encore."

"Actuellement, c’est le PSG qui détient encore ce titre. Et je pense que nous tous, on est là pour essayer de se mesurer aux vainqueurs de l’année passée," conclut Vincent Kompany.