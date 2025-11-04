Senne Lammens impressionne une légende : "Que faisait la concurrence de Manchester United ?"

Senne Lammens impressionne une légende : "Que faisait la concurrence de Manchester United ?"
Photo: © photonews
Senne Lammens commence à se faire une place au soleil à Manchester United. Le gardien de but belge y est devenu titulaire et même John Terry, qui en a vu d'autres, est très impressionné.

Arrivé à Manchester United pour remplacer André Onana dont les prestations étaient très critiquées ces dernières semains, Senne Lammens a d'abord dû se battre pour sa place entre les perches. Ruben Amorim faisait en effet confiance à Altay Bayindir.

Mais au fil d'erreurs de la part de son concurrent et de sa propre adaptation, Lammens a fini par prendre place entre les perches. Le Diable Rouge vient d'enchaîner 4 titularisations en Premier League. Hasard ou pas ? Depuis, Manchester United n'a plus perdu.

Très rassurant dans sa surface, Senne Lammens a séduit John Terry, l'ancien défenseur de Chelsea et consultant pour le podcast Fair Play. "Il m'impressionne. Il n'a que 22 ans mais joue comme un vétéran - calme, concentré, pas de cinéma, juste des arrêts".

Pour la légende des Blues, Manchester United a eu le nez fin en allant chercher le portier à l'Antwerp. "Et vous me dites que United a été le chercher sans concurrence ? Le reste du championnat dormait", lance John Terry.

"C'est une masterclass de la part d'INEOS (les propriétaires de ManU, nda)", conclut-il même. Senne Lammens, transféré contre 21 millions d'euros, est en train de faire son trou au sommet...

Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

