"Il n'a cessé d'insister pendant 12 mois" : les dessous de l'arrivée de Senne Lammens à Manchester United
Photo: © photonews
Senne Lammens a quitté l'Antwerp cet été pour rejoindre Manchester United. Un transfert surprenant, qui ne semblait pas lui offrir beaucoup de temps de jeu, mais le jeune Diable Rouge a déjà montré le contraire. Le directeur sportif Jason Wilcox revient pour la première fois sur cette signature.

Le transfert a surpris beaucoup de monde, notamment en Angleterre où il était encore inconnu, mais Manchester United a déboursé 21 millions d’euros cet été pour s’attacher les services de Senne Lammens, en provenance de l’Antwerp.

Si son arrivée à Old Trafford avait d’abord suscité beaucoup de scepticisme, le jeune gardien remplaçant des Diables Rouges est déjà en train de convaincre dans le nord de l’Angleterre, où le passage d’André Onana laisse encore des souvenirs mitigés aux supporters.

Le directeur sportif de Manchester United revient sur l'arrivée de Senne Lammens

Mais comment les Mancuniens ont-ils décidé de recruter un gardien qui n’était même pas considéré comme le meilleur en Jupiler Pro League ? Le directeur sportif de Manchester United, Jason Wilcox, a répondu à cette question dans une interview exclusive accordée aux médias du club.

"On regardait toujours du côté des gardiens de but avec un énorme potentiel. (Senne Lammens) était disponible et on a décidé de passer à l’action, mais ce n’était pas une décision impulsive", a-t-il assuré, avant de poursuivre :

"Tony Coton (recruteur pour Manchester United entre juillet 2020 et juin 2025) m’avait signalé Senne il y a 12 mois et il n’a cessé d’insister. Il va être très important pour nous et il a bien commencé. Il doit continuer sur sa lancée. Il est très réfléchi et très professionnel."

