Les fans du Real Madrid ont remarqué quelque chose d'étrange sur Thibaut Courtois

Thibaut Courtois joue depuis plusieurs semaines avec un pansement sur le genou gauche. Mais que cache ce détail intrigant ?

Vous l’avez peut-être remarqué ? Depuis quelques semaines, Thibaut Courtois joue avec un petit pansement ou un morceau de bande adhésive sur le genou gauche.

Jusqu’à présent, aucune communication officielle n’a été faite à ce sujet. Nous avons donc cherché nous-mêmes quelques explications.

Une protection supplémentaire

En 2023 et 2024, Courtois a souffert de blessures au genou. La première fois, le gardien du Real Madrid s’est déchiré le ligament croisé antérieur, et la seconde, il a eu une lésion au ménisque.

Il est fort probable que Courtois porte ce pansement pour protéger son genou fragilisé. Ce genre de bande offre une meilleure protection et davantage de stabilité.





Ou simplement une petite blessure ?

Pour être clair, rien de tout ça n’a été confirmé par Courtois ou par le Real Madrid. Ou alors, juste un petit coup sans gravité ? On lui posera la question lors du prochain rassemblement des Diables Rouges.